Elektrikte yine “bilinmezlik”

Ertuğrul SENOVA

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşam sürenlerin “korkulu rüyası” haline gelen elektrik kesintileri Salı günü yeniden baş gösterdi, vatandaş yine isyan noktasına geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan KIB-TEK yönetimi, arıza nedeniyle yaşanan kesintinin, Kıbrıs’ın güneyinden alınan destek ile karşılandığını ve kesintilerin “bugün için” son bulduğunu bildirse de Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) bu açıklamaları palyatif olarak değerlendirdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, artan sıcaklarla birlikte dönüşümlü elektrik kesintilerinin Eylül ayına kadar sürmesinin öngörüldüğü iddia edilerek, bu öngörünün nedenleri olan yatırım eksikliğinden kaynaklı arızalar madde madde açıklandı.

Öte yandan sendikanın iddialarına ilişkin YENİDÜZEN’in ulaştığı KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, arızalara neden olan yatırım eksikliğine “ellerinden geldikçe” müdahale ettiklerini söyledi, birkaç gün içinde 40 MW’lık jeneratör alımı için ihaleye çıkacaklarını ifade etti.

Paşa, 20 yıldır yapılmayan bakım ve yatırımın sorumlusunun kendisi olmadığını söyledi, “Türkiye ile yapılan anlaşmalar neticesinde gerekli bakım yakında yapılacak” dedi.

KIB-TEK “müjde” gibi “kesinti olmayacak” açıklaması yaptı

AKSA ile imzalanan sözleşmenin ardından “tekrarlamayan” elektrik kesintileri, Salı günü yeniden hortladı, pek çok bölgede dönüşümlü elektrik kesintileri yaşandı. Yatırım eksikliği kaynaklı arızalar sonucu meydana gelen kesintiler, güneyden alınan takviyeyle giderildi; arızaların bakımı ise sürüyor.

KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın, kesintilerle ilgili açıklama yaparak, “bugün kesinti olmayacak” müjdesi verdi, güneyden alınan destekle kesintilerin giderildiğini söyledi.

Tuğcu: Dönüşümlü elektrik kesintileri devam edecek

Santraldeki arızalar…

Tuğcu, arızaların yaşandığı noktaları da kamuoyuyla paylaştı:

“Termik santral 1 ünitesinin yatak arızası nedeni ile devre dışı kalmıştır, Arızaya müdahale ve soğutma çalışmaları başlamış tahmini müdahale bu akşam gece yarısında başlayabilir ve arıza giderme çalışması 10 saat kesintisiz çalışma ile devreye alınmaya başlar, arıza sebebi gününde yapılmayan bakımlar ve yedek parça sorunudur.

Dizel santral 8. Makine krank arızası nedeni ile 2 senedir devre dışıdır, garanti kapsamında olan makine sorumluluğu kimsenin kabul etmemesi nedeni ile devre dışıdır.

Dizel santral 7. Makine ise bakım saatinin geçmesi ve eksik bakım ve yedek parçalar yüzünden devre dışıdır.

Dizel santral 1,2,3,4,5,6 Makineler radyatör arızasından dolayı ve radyatör alınmamasından dolayı eksik üretim yapmaktadır.

Dizel santral 1,2,3,4,5,6, makineler 12 bin saatlik periyodik bakımları yapılmadığı ve talimatlar dışında çalıştırıldığı için tam kapasite çalışmamaktadır.”

“EL- SEN her zaman olduğu gibi topluma doğru bilgi vermeye açık ve şeffaf olmaya devam edecektir” diyen Tuğcu, “Takdir ve sorgulama biz çalışanlar üzerine değil de bizi yönettiğini zanneden UBP-DP-YDP Hükümetine, KIB-TEK Yönetim Kurulu’na ve KIB-TEK Genel Müdürüne yönelmesi gerekmektedir, sorumlular bir an önce cezalandırılmalıdır. Takdir siz kamuoyunundur.”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa:

“20 yıldır yapılmayan bakım ve yatırımın sorumlusu ben değilim”

Öte yandan sendikanın iddialarına ilişkin YENİDÜZEN’in ulaştığı KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, arızalara neden olan yatırım eksikliğine “ellerinden geldikçe” müdahale ettiklerini söyledi, birkaç gün içinde 40 MW’lık jeneratör alımı için ihaleye çıkacaklarını ifade etti.

Paşa, 20 yıldır yapılmayan bakım ve yatırımın sorumlusunun kendisi olmadığını söyledi.

Yarın 45 MW’lık santrallerden birinin devreye gireceğini, çalışmaların sürdüğünü söyleyen Paşa, 40 MW içinse birkaç gün içinde ihaleye çıkacaklarını, teknik şartnamelerin hazırlandığını ifade etti.

“Olağanüstü arızalar olmadıkça kesinti öngörmediklerini” söyleyen Paşa, sendikanın “Eylül ayına kadar kesintiler sürecek” iddiasını “hurafe” olarak nitelendirdi.

“Türkiye ile yapılan anlaşmalar neticesinde gerekli bakım yakında yapılacak”

“Mümkün mertebe bakım yapılsın diye elimizden geleni yapıyoruz” diyen Paşa, “Türkiye ile yapılan anlaşmalar neticesinde gerekli bakım yakında yapılacak” dedi.

Yedek parça alımı konusunda yaşanan gecikmelere ilişkinse Paşa, “Geçmişten gelen borçlarımız vardı. Bu nedenle gecikmeler yaşanıyordu. Şimdi borçlarımızı bitirdik, yatırıma odaklandık” yanıtını verdi.