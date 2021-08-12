Elektrikte ve yönetimde tam bir iflas!

Kıb-Tek’te elektrik fiyatlarına artış talebinin Bakanlar Kurulu gündemine gelmesinin ardından, hem tasarruf hem de fiyatlarla ilgili komite kurulmasının önü açıldı.

Başbakan Ersan Saner, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un Ankara’da olması nedeniyle eski Maliye Bakanı, şu anki Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ekonomi Bakanı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan ve kurum çalışanlarının yer alacağı komitede çalışmaların başlamasını istedi. Komite düne kadar herhangi bir toplantı yapmadı.

Amcaoğlu’nun görevi kabul etmediğine yönelik iddialar kamuoyuna yansırken, Eğitim Bakanı Amcaoğlu net bir açıklama yapmadı, “Elektrikte zam gereği yoktur” demekle yetindi.



Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz: “Ağustos ayında 402 milyon TL kaynağa ihtiyaç var”

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan: “Görevlendirme yapılmasını bekliyoruz”

Ayşe GÜLER

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)’te elektrik fiyatlarına artış önerisinin Bakanlar Kurulu gündemine gelmesinin ardından, hem tasarruf, hem de fiyatlarla ilgili düzenlemeye ilişkin komite kurulmasının önü açıldı.

Başbakan Ersan Saner, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un Ankara’da olması nedeniyle eski Maliye Bakanı, şu anki Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ekonomi Bakanı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan ve kurum çalışanlarının yer alacağı komitede çalışmaların başlamasını istedi.

Komite düne kadar herhangi bir toplantı gerçekleştirmedi.

Kamuoyuna Amcaoğlu’nun görevi kabul etmediğine yönelik iddialar yansırken, Eğitim Bakanı Amcaoğlu, bu konuyla ilgili net bir açıklama yapmadı, “Elektrikte zamma gerek yoktur” demekle yetindi.

Ay sonuna kadar 420 milyon TL kaynağa ihtiyaç duyulduğu Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz tarafından açıklanan Kıb-Tek’te nasıl bir yol izleneceği merak uyandırdı.

YENİDÜZEN’e konuşan Büyükyılmaz elektrikte yapılması düşünülen zamma ilişkin Başbakan Saner tarafından komite kurulduğunu, nasıl tasarruf tedbiri alınacağının belirleneceğini kaydetti, son kararın komite tarafından verileceğini söyledi.

Öte yandan Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan ise kurumda oluşan zararın nasıl karşılanacağı, bu zararın ne kadarının elektrik fiyatlarına yansıtılacağına dair çalışma yapılacağını söyledi.

Erdoğan, Bakanlar Kurulu’na yaptıkları sunumun ardından Başbakan Saner’in Ekonomi Bakanlığı müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun da içinde yer alacağı çalışma grubu oluşturulmasını istediğini belirtti.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun bu konuda görevlendirildiğini söyleyen Erdoğan, “Olgun beyin

Toplantıya katılmak istemediği yönünde bilgi geldi. Muhtemelen onun yerine birini atanacak” dedi.

Kıb-Tek Mayıs’ta 147 milyon TL, Haziran’da 141 milyon TL, Temmuz’da ise 104 milyon TL gelir elde etti.

Kurumun aylık 36 bin ton akaryakıt gideri bulunuyor, bu da 150 milyon TL’ye denk geliyor.

AKSA’ya 4 aylık 292 milyon TL ödeme yapılması gerekiyor.

Ağustos ayında Kıb-Tek’in ödemelerle ilgili 402 milyon TL kaynağa ihtiyacı var.

2021 sonu itibariyle Kıb-Tek’in 458 milyon TL zarar uğrayacak.

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Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz:

“Ağustos ayında 402 milyon TL kaynağa ihtiyaç var”

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz elektrikte yapılması düşünülen zamma ilişkin Başbakan Saner tarafından komite kurulduğunu, nasıl tasarruf tedbiri alınacağının belirleneceğini kaydetti, son kararın komite tarafından verileceğini söyledi.

Büyükyılmaz, Salı günkü Bakanlar Kurulu’na kurumun 2019-2021 yıllarını kapsayan 6 dönemine ilişkin detaylı sunum yaptıklarını söyledi.

Kurumun aylık 36 bin ton akaryakıt gideri olduğunu, bunun da 150 milyon TL’ye denk geldiğini belirten Büyükyılmaz, AKSA’ya ise 4 aylık 292 milyon TL ödeme yapılması gerektiğini ifade etti.

Büyükyılmaz, Ağustos ayında Kıb-Tek’in ödemelerle ilgili 402 milyon TL kaynağa ihtiyaç duyduğunu aktardı.

2021 sonu itibariyle Kıb-Tek’in 458 milyon TL zarar uğrayacağını dile getiren Büyükyılmaz, kurumun aylık ortalama 38 milyon TL’nin üzerinde zarar ettiğini belirtti.

Büyükyılmaz, 2019-2020’de zararı 350 milyon TL zarardır. Aylık 23 milyon TL yapıyordu. 3 yıl, 6 devrede zam yapılması için kurum gereğini yaptı ama kendisini mali olarak bitirdi.

Gelirler…

Kurumun son 3 aylık gelirlerine yönelik bilgi de paylaşan Büyükyılmaz, Mayıs’ta 147 milyon TL, Haziran’da 141 milyon TL, Temmuz’da ise 104 milyon TL gelir elde ettiğini belirtti.

Büyükyılmaz, “Kurum yerlerde sürünüyor. Elektriği kilovat başına 1.33 TL’ye üretiyor, daha ucuza satıyor. Bu zarar karşılanmıyor. Bunu Maliye Bakanlığı karşılamalı” Şeklinde konuştu.

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan:

“Görevlendirme yapılmasını bekliyoruz”

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, kurumda oluşan zararın nasıl karşılanacağı, bu zararın ne kadarının elektrik fiyatlarına yansıtılacağına dair çalışma yapılacağını söyledi.

Erdoğan, Bakanlar Kurulu’na yaptıkları sunumun ardından Başbakan Saner’in Ekonomi Bakanlığı müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun da içinde yer alacağı çalışma grubu oluşturulmasını istediğini belirtti.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun bu konuda görevlendirildiğini söyleyen Erdoğan, “Olgun beyin

Toplantıya katılmak istemediği yönünde bilgi geldi. Muhtemelen onun yerine birini atanacak” dedi.

Erdoğan, “Oluşan görev zararını ya Maliye Bakanlığı ya da başkası üstlenecek” şeklinde konuşarak,

“Kurumun yakıt alacak bütçesi kalmadı. 3 günlük yakıt kaldı” dedi.

Son olarak Erdoğan, yakıt sıkıntısı ve makinelerdeki arızalardan dolayı elektrik kesintilerinin süreceğini sözlerine ekledi.