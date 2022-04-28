Elektrikte ‘kalıcı’ indirim talebi: ‘1 ay sonra ne yapacağız?’

Yeni Hükümet ilk icraat olarak bir önceki Hükümet döneminde ‘fahiş zam’ yansıtılan elektrik tarifelerine ‘1 AYLIK İNDİRİM’ kararı aldı, hayal kırıklığı yarattı. Hem yurttaş, hem de sektör temsilcileri ‘Ya sonra’ diye sordu, bu elektrik tarifesi ücretleri ile ne geçim sağlanabileceğine, ne de iş yapılabileceğine işaret etti.

Konut tarifesi kullanan tüketici, “Bu ay geçip gidecek. Sonraki aylarda ne yapacağız? Fatura ödemekten çocuğumuza ekmek alamıyoruz. Artık ellerini cebimizden çeksinler” derken, bazı sektör temsilcileri ise, önümüzdeki aylara ilişki düzenleme yapılmazsa işletmelerin ‘iflasa kadar’ gidebileceğine işaret etti

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Yeni Hükümet ilk icraat olarak bir önceki Hükümet döneminde ‘fahiş zam’ yansıtılan elektrik tarifelerine ‘1 AYLIK İNDİRİM’ kararı aldı, hayal kırıklığı yarattı…

Hem yurttaş, hem de sektör temsilcileri ‘Ya sonra’ diye sordu, bu elektrik tarifesi ücretleri ile ne geçim sağlanabileceğine, ne de iş yapılabileceğine işaret etti.

59 gün süren bir önceki UBP-DP-YDP Hükümeti’nin geçtiğimiz Şubat ayında elektrikte tek tarifeye geçmesi ve tarifelere de ciddi oranda zam yapmasının ardından açıkladığı ‘indirim’ havada kalmış, Hükümet’in istifasına kadar uzanan sürece de neden olmuştu.

Geçtiğimiz gün ilk toplantısını yapan 39. Hükümetin Bakanlar Kurulu, elektrik tarifelerinde sadece Mart ayı için indirim kararı aldı, beklentileri havada bıraktı.

YENİDÜZEN’e konuşan belli başlı sektör temsilcileri ve vatandaşlar, ekonomik yönden çarkların dönmekte zorlandığı bu günlerde, sadece bir ay için indirime gidilmesinin “Yanlış” olduğunu söyledi, yapılan indirimin “Kalıcı” olması gerektiğini ifade etti.

Bakanlar Kurulu kararıyla turizm tarifelerinde otel için sadece 2.70 TL olan tarifenin, Mart ayında 1.70 TL’den hesaplanması, Casinolu otellere de 2.70 TL olan tarifelendirmenin, 2 TL olacak olmasını değerlendiren Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, “Turizm sektörü bu ülkenin öncü sektörüdür. Bu yüzden bu fiyatların bir an önce kalıcı olarak geri alınması gerekiyor” dedi.

Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da, birçok işletmenin giderinin yarısının elektrik olduğuna işaret etti, “İşletmelerin bu faturaları karşılayacak gücü yok” ifadelerini kullandı.

YENİDÜZEN’e konuşan vatandaşlar ise, “Alınan indirim kararı sadece bir aylık, peki bir ay sonra ne yapacağız? Bu faturalarla, işi döndürebilmek ve ev geçindirmek mümkün değil” değerlendirmesini yaptı.

Sadece Mart ayı için düzenleme yapıldı

0-250 KWS – 0,98 TL 250- 550 KWS - 2,70 TL değil, 1,70 TL 501 – 750 KWS: 2, 95 değil, 2 TL’ye 750 – 1000 KWS: 3,25 TL değil 2,25 TL 1000 KWS ve üzeri: 4 TL değil 3,30 TL olarak uygulanacak.

Geçtiğimiz gün toplanan Bakanlar Kurulu kararlarını açıklayan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, elektrikte Mayıs ayında çoklu tarifeye geçilmesi için ilgili bakana talimat verildiğini kaydetmişti.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner:

"1 aylık indirimle turizm sektörü ayakta duramaz”

“Eğer önümüzdeki aylarda elektriğe indirim gidilmezse turizm sektörü sekteye uğrar. Bu fiyatlarla turizm sektörü yürümez”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB) Başkanı Dimağ Çağıner, elektrikte yapılan zammın turizm sektörünü sekteye uğrattığına vurgu yaparak, 1 aylık indirimin yeterli olmadığını ve otel işletmelerine elektrik zammının geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Çağıner şöyle konuştu:

“Yaşananları herkes gibi bizler de yakından takip ediyoruz. Yapılan 1 aylık indirimle turizm sektörü ayakta durmaz. Eğer önümüzdeki aylarda elektriğe indirim gidilmezse turizm sektörü sekteye uğrar. Turizm sektörü bu ülkenin öncü sektörüdür. Bu yüzden bu fiyatların bir an önce kalıcı olarak geri alınması gerekiyor.

Önceki günlerde sektör temsilcileri olarak bir toplantı gerçekleştirdik ve büyük işletmecinden, küçük işletmecisine kadar elektrik fiyatlarından şikâyetler aldık. Çünkü bu fiyatlarla turizm sektörü yürümez. Biz birlik olarak gerek hükümet yetkilileri ve KIB-TEK ile görüşmeler yapıyoruz. Bu fiyatların bir an önce ucuzlatılmasını istiyoruz.”





Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga:

“İşletmelerin bu faturaları karşılayacak gücü yok”

“Çoğu işletmelerin giderlerinin neredeyse yarısı elektrik... Bu durum, sürdürülebilir değil, böyle giderse işletmeler iflas edecek”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, “Çoğu işletmelerin giderlerinin neredeyse yarısı elektrik” diyerek, bu durumun sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Tulga şunları söyledi:

“Bu konuda öfkemiz devam ediyor. İndirim konusu 1 aya mahsus olmamalı. Bunun devamlı olması lazım. Yapılan bu indirim kesinlikle devam etmeli. Yetkililerin, ekonominin geldiği durumdan dolayı bu indirimli haliyle bile insanlarımızın ödeme gücü olamayacağını bilmeleri gerekiyor.

Petrol fiyatlarını, kurumun durumunu hesaplıyorlar ancak işletmelerin bugünkü cirolarını, bu faturaları ödeyip, ödeyemediklerini hesaplamıyorlar. Çoğu işletmelerin giderlerinin neredeyse yarısı elektrik giderleridir. Bu durum, sürdürülebilir bir durum değil, böyle giderse işletmeler iflas edecek. İşletmelerin bu faturaları karşılayacak gücü yok. Pek çok işletme kapanırken, tekelleşme artarak devam edecek. Bu hiç dikkate alınmıyor. Bu düzenlemeyle, daha fazla müşterisi ve cirosu olan ayakta duracak, küçük işletmeler iflas edecek. Dayanışma bu koşullarda kaçınılmazdır. Yani, maliye de katkı koyacak. Yeniden üçlü tarifenin gündeme gelmesi hane halkı için daha iyi olacak diye düşünüyorum.”

Vatandaş ne dedi?

Naif Yumuşak: “Bu faturalarla, işi döndürebilmek ve ev geçindirmek mümkün değil”

“İndirim yapılacağı söylenmişti ancak daha yeni karara bağlandı. Alınan indirim kararı sadece bir aylık, peki bir ay sonra ne yapacağız? Bu faturalarla, işi döndürebilmek ve ev geçindirmek mümkün değil. Evde olduğunuz zaman bir şekilde idare edebiliyoruz ama iş yerinde yaptığımız iş bire bir elektrikle… Kısma lüksümüz yok. Bu durum sürdürülebilir bir durum değil. Bu şekilde devam ederse birçok kişi işyerini kapatacak ve ülkede işsizlik de artacak. Bugün çalışan insan bile geçinmekte zorluk yaşıyor. Bir de işsizlik arttığı zaman ne olacak? O yüzden halkı rahatlatmak adına adımlar atılmalı. Devlet sorumluluğunu yerine getirsin, halkın cebine sarılmaktan vazgeçsinler.”

Mehmet Çağla: “Çalışıyoruz ama maliyeti çıkaramıyoruz”

“Elektrik zammı yapılmadan önce işler iyi gitmiyordu, yapılan zamla birlikte işler içinden çıkılamaz bir hale geldi. Bu tariflerle, ay sonu gelen bu faturalarla iş yapabilmek, çarkı döndürebilmek çok zor. Mart ayı için indirime gidildi, bu indirimli fiyatla en azından ‘Akmasa da damlar’ mantığıyla gidilebilir ancak bunun da geçici bir süre olmaması gerekiyor. Öyle bir noktadayız ki, ne olup bittiğini bilemiyoruz, hesap-kitap yapamıyoruz. Şu anda çalışıyoruz ama maliyeti çıkaramıyoruz. Geçen ay normalde ödediğimizin üzerine yüzde yüz zamlı bir miktar gelmişti. Kullanmayalım mı? Eğer kullanamazsak işimizi nasıl döndüreceğiz? Bizim artık kendi ayaklarımızın üzerinde durabilecek bir sistemde olmamız gerekiyor. Yetkililerimiz, insanlara sırtını dönmek yerine, insanlarımızı yanına almalı. İnsanları rahatlatmalı. Santrale yıllardır yatırım yapılmadı veya yapıldıysa da yapılan yatırım yetersiz kaldı. Bu küçük bir çocuğun bile bilebileceği bir şeydir. Bir makineye bakımını yapmazsanız, gün gelir o makine bozulur. Artık hızlı bir şekilde bir şeyler yapmalıyız.”

Sibel Gürhan: “Bu ay geçip gidecek. Sonraki aylarda ne yapacağız?”

“Halkın artık dayanacak gücü kalmadı çünkü her şeye zam yapılıyor. Evet, zengin yine zengin ancak orta halli insanlar iyice fakirleşmiş durumda. Yetkililer, dışarıya hiç çıkmıyor mu? Hükümetin eli halkın cebinde. Yapılan elektrik zammı sonrası üşüdük ama klima çalıştıramadık. Şimdi çıkıp ‘Sadece Mart ayı için indirim yapıldı’ diyorlar. Bu ay geçip gidecek. Sonraki aylarda ne yapacağız? Yapılan bu indirim her zaman uygulanmalı.”

Leyla Sayar: “Hükümetin hiçbir desteği yok, yaptıkları zamlarla köstek oluyorlar”

“Özellikle yapılan elektrik zammından hiçbir şekilde memnun değilim. Şu anda açlık sınırının altındayız. Fatura ödemekten çocuğumuza ekmek alamayacak durumlara geldik. Faturalarımızı ödeyeceğiz diye açlığa mahkûm ediliyoruz. Sabah çıkıp akşam gittiğim eve 890 TL elektrik faturası geldi. İşyerim de var. Onun da faturasını ödemeye çalışıyorum. Hükümetin hiçbir desteği yok, hatta desteği bıraktık yaptıkları zamlarla köstek oluyorlar. Artık, ellerini cebimizden çeksinler.”

Fezile Akkoyun: “İnsanlarımız bu faturaları ödeyecek durumda değil”

“Evde küçük çocuk olduğu için sadece en soğuk olan gecelerde klima çalıştırmak zorunda kaldım ve ay sonunda evime 3 bin TL’ye aşkın fatura geldi. Dün sabah gidip 1800 TL ödeme yaptım ve Mayıs ayının 5’ine kadar benim 1400 TL civarında daha ödeme yapmam lazım yoksa elektriğim kesilecek. Ben bu faturayı nasıl ödeyeceğim, ya da ödeyebilecek miyim? Bunu bana soran yok. Sadece ben değil, kimse bu faturaları ödeyecek durumda değil çünkü halkımızın alım gücü sıfırlandı.”

Cafer Özbudak: “Bu yapılan indirim kalıcı bir çözüm değil”

“Eğer amaç rahatlatmaksa bu yapılan indirim kalıcı bir çözüm değil. Geçen ay hem işyerime, hem de evime iki katı yüksek fatura gelmişti. Bir şekilde ödedik, ödemeye çalışıyoruz ama bu durum sürdürülebilir bir durum değil. Yaz sezonunda ne yapacağız? Ben bir kuaförüm ve yaz mevsiminde klima çalıştırmazsam olmaz. Kalıcı bir çözüm olması lazım ki, insanlarımız da ona göre hesap yapabilsin. Şu anda biz hesap da yapamıyoruz. Eski tarife üstünden çalışma yapılırsa güzel olacak.”

Mehmet Kaylak: “Muhakkak elektrik konusuna kalıcı bir çözüm bulunmalı”

“Zaten pek fazla yoğunluk yok ve piyasa ölmüş durumda bir de 800 TL ödediğimiz elektrik faturası 2 bin 200 TL’ye kadar yükselmiş durumda. Hükümetin esnafa, vatandaşlara destek çıkmalı. Yapılan bu 1 aylık indirim kalıcı olmalı. Yaz mevsimine giriyoruz ve artık klima çalıştıracağız. Bir ay geçip gidecek ancak eski fiyatlar yine gelecek. Yine fatura tutarımız yükselecek. Böyle olunca da biz de bu faturaları karşılayabilmek için bunu ürünümüze yansıtmak durumunda kalacağız. O yüzden muhakkak elektrik konusuna kalıcı bir çözüm bulunmalı.”

İbrahim Gürdo: “Artık dayanacak gücümüz kalmadı, sesimizi duysunlar”

“Hayat Pahalılığı almış gidiyor, insanların alım gücü zaten sıfırlanmış durumda ancak hükümetimiz halen zam yapıyor. Bugün, bu zamlarla 4 kişilik bir aile nasıl geçiniyor? Vatandaş kan ağlıyor ancak gören kimse yok. Ben, sanayide çalışan bir esnafım ve işim elektrikle. Zamdan önceki ay 320 TL elektrik faturası ödedim. Zam sonrası ise benim işyerime 1400 TL elektrik faturası geldi. Peki, nasıl kazanacağım, nasıl evimi geçindireceğim? Başbakanlığın önünde gençler yaklaşık bir aydır çadır eyleminde. Bizi yönetenler bu adaya bu tür eylemleri yakıştırıyor mu? Ben yakıştırmıyorum. İnsanları bu tür eylemlere mecbur bırakıyorlar. İnsanlarımıza sırtlarını dönmesinler, insanları yanlarına alsınlar Artık dayanacak gücümüz kalmadı, sesimizi duysunlar.”