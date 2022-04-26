Elektrikte indirim sadece MART faturasına

39. Hükümet’in ilk Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, önümüzdeki dönemde Meclis’te görüşülmesi ivedi konuların değerlendirildiğini aktardı.

Elektrik tarifeleri ve alkollü içecek fonlarına ilişkin önceki Hükümet döneminde getirileceği açıklanan düzenlemelere işaret eden Nazım Çavuşoğlu, bu düzenlemelerin bugün oybirliği ile Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini belirtti.

Çavuşoğlu, 17 Şubat’ta yürürlüğe giren Nizamname ile Mart devresinde uygulanan tarifelerin 1 AY için düzenlendiğini açıkladı.

MART 2022 için düzenlemenin yapıldığını söyleyen Çavuşoğlu, Mayıs’da çoklu tarifeye geçilmesi için ilgili bakana talimat verildiğini kaydetti.

MART tarifesi

0-250 KWS – 0,98 TL 250- 550 KWS - 2,70 TL değil, 1,70 TL 501 – 750 KWS: 2, 95 değil, 2 TL’ye 750 – 1000 KWS: 3,25 TL değil 2,25 TL 1000 KWS ve üzeri: 4 TL değil 3,30 TL olarak uygulanacak.

Turizmde MART düzenlemesi

Turizm tarifelerinde otel için sadece 2.70 TL olan tarife, Mart’ta 1.70 TL’den hesaplanacak. Casinolu otellere de 2.70 TL olan tarifelendirme, 2 TL olacak.

Alkollü içkilerde fon düşürme…

Alkollü içeceklerdeki fon fiyatlarına ilişkin de karar alındığını belirten Çavuşoğlu, fon fiyatlarında düzenlemenin de önerge ile düzenlendiğini açıkladı.

Alkollü içeceklere konulan fon azaltıldı. Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlara göre litre başına 15 TL olan biraya konulan fon 5 TL’ye düşürüldü. Şarapta litre başına 20 TL olan fon 5 TL’ye düşürüldü. Viski ve rakıda ise litre başına 50 TL olan fon 25 TL’ye düşürüldü.

Geçmiş hükümet döneminde uygulamaya konulan fon kararlarının tamamen kaldırılmadığı dikkat çekti. Buna göre daha önce alınan kararlara biraya konulan fon 3 TL’den 15 TL’ye, şaraba konulan fon 4 TL’den 20 TL’ye viski/rakıya konulan fon 13 TL’den 50 TL’ye çıkarılmıştı. Alınan son kararlarda fonlar tamamen kalkmazken yeniden düzenlendi, azaltıldı.

Buna göre; litre başına 15 TL olan biraya konulan fon 5 TL’ye düşürüldü. Şarapta litre başına 20 TL olan fon 5 TL’ye düşürüldü. Viski ve rakıda ise litre başına 50 TL olan fon 25 TL’ye düşürüldü.

Kredili arpa süresi uzatıldı…

Küçükbaş hayvancılara kredili arpa alımı süresinin de Mayıs ayı sonuna kadar uzatıldığını açıklayan Çavuşoğlu, Para Kambiyo Yasası’nın Meclis’e sevki için de gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.