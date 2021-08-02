‘Elektrik panosu ve araç yaktıkları’ iddiasıyla tutuklandılar: Yurt dışına çıkışları yasaklandı

Haspolat’ta alkollü içki tesiri altında elektrik panosu ve araç yaktıkları iddiasıyla tutuklanan zanlılar K.C ve G.C teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Zanlılar, teminatla serbest kaldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Nazım Doğan, olguları aktardı.

Polis, 30 Temmuz’da saat 04.20 raddelerinde Haspolat Özgür Özada sokak ta bulunan B.İ’ye ait yarım inşaat halindeki binanın ön kısmında bulunan elektrik panosu üzerine zanlılar K.C ve G.C tarafından muhtemelen yanıcı bir madde dökülmek sureti ile yakıldığını belirtti.

Olay sonrasında pano ve elektrik kablolarının tamamen yanarak kasti hasara uğratıldığını ifade eden polis, zanlıların ayrıca 30 Temmuz’da saat 04.30 raddelerinde Haspolat’ta sakin A.T’ye ait ikametgâhının avlusu içerisinde bulunan NC 259 plakalı salon aracın üzerine muhtemelen yanıcı bir madde dökerek, kasti hasara uğrattıklarını aktardı.

Soruşturma tamamlandı

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, ikişer kefilin 250’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 12 bin 500’er TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.