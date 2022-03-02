ELEKTRİK KESME LİMİTİ: Bakan: Limit 675 TL’ye yükseldi, Müdür: 100 TL'ye düşürüldü

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, elektrik kesme limitinin 100 TL’ye düşürüldüğünü açıklasa da Maliye Bakanı Sunat Atun kendi müdürünü yalanladı, limitin 675 TL’ye yükseldiğini savundu.

Atun, BRT’de yaptığı açıklamada “Elektrik kurumuna her gelen bir tekme atmış, faydalanmış. Buna karşılık kuruma hiçbir şey verilmemiş” dedi.

Hatırlanacağı üzere; elektrik zammı öncesinde, kurum müdürü Gürcan Erdoğan YENİDÜZEN’e konuşmuş, elektrik kesme limitini 470 TL’den 100 TL’ye düşürdüklerini açıklamıştı.

Erdoğan, “Geçmiş yıllarda depozito miktarı kadar kullanım izni veriliyordu. 2 ay süre olduğu için depozito üzerinde giderdi. Ödememek için de evi terk ediyordu. Bunları da kurum ödüyordu, borç kuruma kalıyordu” demişti.

Yeni uygulamanın 1 Nisan itibariyle faturalara yansıyacağı da belirtilmişti.

Elektrik kesme limiti 470 TL’den 100 TL’ye düştü