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Elektrik kesme limiti 470 TL’den 100 TL’ye düştü

Elektrik kesme limiti 470 TL’den 100 TL’ye düştü

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu , tüketiciler için belirlediği elektrik kesme limitini 470 TL’den 100 TL’ye düşürdü. 

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Erdoğan: 100 TL’nin üzerinde borcu olanların elektriği kesilecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu(KIB-TEK), tüketiciler için belirlediği elektrik kesme limitini 470 TL’den 100 TL’ye düşürdü. 

1 Mart’tan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni uygulamaya göre; 100 TL üzeri elektrik borcu olan tüketicilerin elektriği kesilecek.

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, yeni uygulamanın Nisan faturalarında işlem göreceğini söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Erdoğan, “Geçmiş yıllarda depozito miktarı kadar kullanım izni veriliyordu. 2 ay süre olduğu için depozito üzerinde giderdi. Ödememek için de evi terk ediyordu. Bunları da kurum ödüyordu, borç kuruma kalıyordu” dedi.

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