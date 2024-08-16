"Yaşananlar Kurultay gündeminin şov kısmıdır"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, dün gece Teknecik’te yaşananlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada “Beş senedir bu ülkeyi yönettiğini zanneden, KIBTEK’te ihalesiz anlaşmalar yapan, yatırımdan kaçan, sürekli yönetim kurulu başkanı değiştiren, liyakatten uzak atamalar ve istihdamlar yapan Sn. Üstel’in,

AKSA, TPİC, EÜAŞ yararına bu ülke insanını hedef göstermesi, sendika başkanını tehdit etmesi, gece yarısı manipülasyon haberler ile ortalığı birbirine katmaya çalışması ‘kurultay gündeminin’ şov kısmıdır.”ifadelerini kullanıldı.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



EL-SEN’in rüşvet iddialarının anatomisini verilerle açıkladığı, neden elektriksiz kaldığımızı ‘Bilal’e anlatır gibi’ izah ettiği ve vatandaşın hükümeti sorguladığı bir dönemde, Sn. Üstelin verdiği tepki ‘koltuk’ korkusundandır.

Neyzen Tevfik’in dediği gibi,

“Ekmek herkese yetecekti aslında. Tarlaya karga dadandı, ambara fare, fırına hırsız, memlekete harami.”