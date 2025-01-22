Elektrik de ‘külliyen’ kaçak

Serap ŞAHİN

Türkiye’de ‘pazarlık’ usulü çıkılan ihalelerle 4,5 milyar TL’ye bütçelenen külliye inşaatının, elektriği de ‘kaçak’ şekilde bağlanıyor. Külliyeyi inşa eden Türkiye merkezli ‘Siyahkalem’ isimli firma, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yasalara aykırı şekilde inşa edilen külliye için KIB-TEK’ten ‘inşaat elektriği’ bağlanması ve ‘Devlet tarifesi 2’ üzerinden resmileştirilmesi talebinde bulundu.

“Siyahkalem” isimli şirketin yetkilisi Tansel Dikmen tarafından KIB-TEK Müdürlüğü’ne yazılan dilekçede, elektrik akımı bağlanması talep edildi.

YENİDÜZEN’e konuşan EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu külliyenin elektrik tesisatının KIB-TEK’e kontrol için sunulmadığını, zaten elektrik altyapısının Kıbrıs’ın kuzeyindeki standartlara uygun olmadığını, Hükümetin; Türkiye’den gelen Ercan Havalimanı ve Pandemi Hastanesi gibi projelerde yaptığı gibi, Yasa Gücünde Kararname çıkartarak nizamnameye aykırı adımlar atmaya hazırlandığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Toycan da külliye ile ilgili vize başvurusu almadıklarını söyledi, “Devlete ait olanlar da dahil olmak üzere tüm projelerin vizeye gelmesi zaruri bir durumdur. Yasalar ve hükümler bize bunu emrediyor” dedi.

Toycan, projelerin ya doğrudan ilgili odalara başvurularak ya da Planlama İnşaat Dairesi’ne verilerek vize alması gerektiğini belirtti. Toycan, projelerin yasalarla uyumlu olması halinde hiçbir sorun yaşanmayacağını ifade etti.

YENİDÜZEN’in ulaştığı Planlama İnşaat Dairesi ise Külliye’nin elektriği ile ilgili çalışmaların devam ettiğini henüz net bir durumun olmadığını söyledi.

Siyahkalem’den KIB-TEK’e dilekçe

4,6 milyon TL’lik inşaatın yapımını üstlenen Türkiye merkezli “Siyahkalem” isimli şirketin yetkilisi Tansel Dikmen tarafından KIB-TEK Müdürlüğü’ne yazılan dilekçede, elektrik akımı bağlanması talep edildi.

Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

“Ben aşağıda imza sahibi Siyahkalem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş yetkilisi TANSEL DİKMEN olup, sorumlu olduğumuz KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Millet Bahçesi, Cami ve Ek tesislerin elektrik işlerinin tamamlanabilmesi için sistemlerin denenmesi amacı ile geçici akım verilmesi ve DEVLET TARİFESİ-2 üzerinden elektrik akımı bağlanması için gereken işlemlerin yapılmasını talep etmekteyiz.”

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu:

“Külliye’nin elektrik alt yapısı ülke standartlarına uygun değil”

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu; geçici akımın inşaat süresince kullanılan bir uygulama olduğunu belirterek, Türkiye tarafından inşa edilen projelerin elektriklerinin Kuzey Kıbrıs standartlarına uygun olmadığını bu nedenle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na (KIB-TEK) kontrol için sunulmadığını söyledi.

Tuğcu, külliyenin elektrik alt yapısının ülke standartlarına uygun olmadığına işaret ederek “Hükümet, geçmişte de Emrullah Turanlı’nın Ercan Havalimanı projesini kontrole sokamadığı için yasa gücünde kararnameyle gayrinizami devlet tarifesi çıkardı. Aynı durum Acil Durum Hastanesi için de geçerli.” dedi.

Türkiye tarafından Kıbrıs’ın kuzeyinde yapılan inşaatlarda yerli şirketlerin yer almadığını ve projelerin ülke standartlarına uygun olmadığını yineleyen Tuğcu, “Elektrik altyapısı ve projeler bizim standartlarımızın dışında. Bu nedenle projelerin dışına çıkılarak elektrik tesisatları yapılıyor.” diye konuştu.

Tuğcu, otellerde de benzer sorunların yaşandığını ifade ederek, “3 farklı otelde elektrik çarpması nedeniyle işçi ölümleri yaşandı. Bunun sebebi, sunulan ve onaylanan projelerin dışında ek tesisatlar yapılmasıdır.” açıklamasında bulundu.

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Toycan:

“Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ile ilgili herhangi bir vize başvurusu almadık”

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Toycan, inşa sürecindeki binalara geçici elektrik bağlanmasının var olan bir uygulama olduğunu ancak külliye için yapılan başvurunun KIB-TEK’in yasal mevzuatına uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin KIB-TEK Yöneticileri tarafından cevaplanması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki projelerin onay sürecine işaret eden Toycan, "Bizim ilgili odalarımız dört vize bürosunu oluşturmuş durumda. Bu vize bürolarıyla aslında tüm projelerin vizeye gelmesi zaruri bir durumdur. Devlete ait projeler vize harcından muaf olsalar da ilgili vize bürolarından vize almaları gerekmektedir." diye konuştu.

Toycan, projelerin vize süreci hakkında iki çözüm yolu olduğunu belirtti, "İlgili firma ya direkt olarak odalarımızın üyeleri üzerinden, vize bürolarımızın belirtmiş olduğu yasa ve tüzüklere istinaden odalara başvuruda bulunur ya da ilgili projeler Planlama İnşaat Dairesi’ne verilir.” dedi.

Toycan, şu ana kadar külliye ile ilgili herhangi bir vize başvurusu almadıklarını belirterek, "Bu aşamada bize herhangi bir vize başvurusu gelmedi. Diğer odalara da ulaştığını düşünmüyorum. Mimarlık, makine ve inşaat mühendisleri odasına da ulaşmadığını biliyorum." ifadelerini kullandı.

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Toycan, projelerin vize başvurusu sürecinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "İki çözüm yolundan birinin yapılması çok zaruri ve önemlidir. Yasalar ve hükümler de bize zaten bunu emrediyor. Biz hiçbir yapının yapılmasına karşı değiliz, yasa ve yerel hükümlere uygun olduğu sürece hiçbir sıkıntı olmayacaktır." dedi.

YENİDÜZEN’in ulaştığı Planlama İnşaat Dairesi ise Külliye’nin elektriği ile ilgili çalışmaların devam ettiğini henüz net bir durumun olmadığını söyledi.