Elektrik borçları için son gün 11 Haziran...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Mayıs 2025 dönemi ve öncesine ait ödenmemiş elektrik faturalarının son ödeme tarihinin 11 Haziran olduğunu açıkladı.

Kurumla yapılan yasal sözleşmeler ve taksitlendirilmiş hesapların ödenmemiş taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektrik enerjisi, faturaların ödenmemesi halinde kesilecek.

KIB-TEK’ten yapılan duyuruda, abonelerin mağdur olmaması adına gerekli ödemeleri yapmaları istendi.