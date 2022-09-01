Elektrik akımına kapılarak can verdi

Akdoğan'da yaşayan 55 yaşındaki Mehmet Sevdalı, kendisine ait tadilat aşamasındaki evinde çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor.

Polis bültenine göre ayrıca Tatlısu'da yaşayan 74 yaşındaki Mehmet GÜNEŞ kendisine ait ağılında, park halindeki traktörü üzerinde oturduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.