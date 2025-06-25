Ele geçirilen toplam hint keneviri miktarı yarım tonu aştı

Larnaka Havalimanı'nda dün, Belgrad aktarmalı bir uçakla Barselona üzerinden Kıbrıs’ın güneyine seyahat eden 56 yaşındaki bir Romanyalının valizlerinde yapılan kontrolde, iki naylon paket içerisinde 16 kilo 600 gram hint keneviri ele geçirildiği haber verildi.

Uyuşturucu maddeye polis tarafından el konulduğunu yazan Politis gazetesi, tutuklanan ve Larnaka Kaza Mahkemesine sevk edilen şahsın sekiz gün gözaltında kalmasına karar verildiğini ekledi.

Öte yandan, gazete aynı haberinin içerisinde Larnaka havalimanındaki gümrük memurlarının İngiltere’ye seyahat etmek üzere olan 32 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk’ün valizlerinde yaptıkları kontrolde 5 karton sigara ile 14 kilo tütün ele geçirdiğini ve ürünlerin tümünün gümrüksüz olduğunu yazdı.

Ele geçirilen uyuşturucu miktarı yarım tonu aştı

Gazete aynı haberinin içerisinde bu yılın başından bugüne kadar ele geçirilen toplam uyuşturucu rakamına da yer verdi.

Larnaka Havalimanı'nın Kıbrıs Cumhuriyeti’ne uyuşturucu madde girişi konusunda önemli bir nokta olmayı sürdürdüğünü kaydeden gazete, Larnaka Havalimanı'nda dün ele geçirilen 16,5 kilo hint keneviriyle birlikte bu yılın başından bu yana tespit edilen ve ele geçirilen toplam hint keneviri miktarının yarım ton barajını aştığını ve 512 kiloya ulaştığını kaydetti.

Bu miktarın 187 kilosunun Larnaka havalimanında ele geçirildiğini yazan gazete, Güney Kıbrıs’ta 2024 yılında 682, 2023 yılında ise toplam 544 kilo hint keneviri ele geçirildiğini belirtti.

Gazete bu yılın başından haziran ayı ortasına kadar toplam 22 kilo kokain ele geçirildiğini de ekledi.