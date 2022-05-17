Elcil: “Akademi başkanının dosyasının kaybedilmesi skandaldır”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Atatürk Öğretmen Akademisi’nde ita amiri olan akademi başkanının dosyasının kaybedildiğini savunarak, bunu “skandal” olarak niteledi ve suçluların yargıya teslim edilmesini istedi.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, Sendika Genel Sekreteri Şener Elcil, Atatürk Öğretmen Akademisi’nde ita amiri olan akademi başkanının kontrolü altındaki kendi dosyasının kaybedildiğini kaydetti. Olayı “skandal” olarak niteleyen Elcil, Akademi Yönetim Kurulu’nun olayın üzerine gittiğini belirterek, Kurul’a destek belirtti.

Konunun derhal polise intikal ettirilmesini ve Eğitim Bakanlığı’nın soruşturma başlatmasını isteyen Şener Elcil, Atatürk Öğretmen Akademisi’nde böyle bir “skandala” yer olmadığını vurgulayarak, “Geleceğin öğretmenlerini yetiştiren Atatürk Öğretmen Akademisi’nin adı derhal temize çıkarılarak, suçlular yargıya teslim edilmelidir” dedi.