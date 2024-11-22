EL-SEN ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği iş birliği kararı aldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), bugün gerçekleştirdikleri görüşmede, kanser hastaları için birlikte çalışma ve iş birliği yapma konusunda uzlaştıklarını duyurdu.

KHYD için Elektrik Kurumu çalışanlarının maaşlarından yapılan kesintilerin güncellenmesi adına bir çalışma başlatılacağı belirtilen açıklamada, kuruma ait tüm veznelere bağış kutuları yerleştirilmesine de karar verildi.

Yazılı yapılan açıklamada, detayların ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak olan bir sosyal sorumluluk projesi için iş birliği yapılması konusunda görüş birliğine varıldığı açıklandı.