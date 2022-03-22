EL-SEN: Belediye emekçilerinin yanındayız!

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) basın açıklaması yaparak, belediye emekçilerinin dün başlattığı mücadeleyi selamladıklarını belirtti. Toplu İş Sözleşmeleri’nin kaldırılmasının da eleştirildiği açıklamada “çalışanların haklarını gasp etmek için fırsat kollayan hükümete karşı verilecek kavgada belediye çalışanlarının yanındayız” ifadeleri kullanıldı. KIB-TEK yönetiminin halen atanmamış olmasını da ‘işbilmezlik ve samimiyetsizliktir’ olarak yorumlayan EL-SEN, 24 Mart Perşembe gününe kadar KIB-TEK Yönetim Kurulu atanmadığı takdirde yaşanacaklardan EL-SEN sorumlu olmayacaktır” dedi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Belediye emekçilerinin dün başlattığı mücadeleyi EL-SEN olarak selamlar, Toplu İş

Sözleşmelerini ortadan kaldırmak ve çalışanların haklarını gasp etmek için fırsat kollayan

hükümete karşı verilecek olan kavgada yanlarında olduğumuzu belirtiriz.

Haftalardır uyarmamıza rağmen merkezi hükümet Kıbrıs Türk Elektirk Kurumu Yönetim

Kurulu’nu hala atamamış durumda!

Ülkenin en stratejik ve en büyük bütçesine sahip kurumu olan KIB-TEK’in yönetiminin hala

atanmamış olması tam anlamıyla işbilmezlik ve samimiyetsizliktir. Sendika olarak hükümeti artık

hükümete doğruyu yapması için çağrı da bulunmayı bırakmış durumdayız. 24 Mart Perşembe

gününe kadar KIB-TEK Yönetim Kurulu atanmadığı takdirde yaşanacaklardan EL-SEN sorumlu

olmayacaktır.