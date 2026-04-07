EL-SEN Başkanı Tuğcu siyasi rehine olarak tutuluyor!
Meclis bahçesindeki eylemler sırasında kelepçelenerek polise götürülen EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, 9 saattir her hangi bir suçlama getirilmeksizin nezarette tutuluyor.
A+A-
Meclis bahçesindeki eylemler sırasında kelepçelenerek polise götürülen EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, 9 saattir her hangi bir suçlama getirilmeksizin nezarette tutuluyor.
Polisin, Tuğcu'nun akıbetine yönelik yakınlarına "Meclisteki toplantının sonucunu bekliyoruz" denildiği ifade ediliyor.
Bu durum, Tuğcu'nun siyasi rehine olarak poliste tutulduğu yorumlarına yol açıyor.
Tuğcu, binlerce yurttaşla beraber bugün sabah saatlerinde Meclis bahçesindeki eylemlere katılmış ancak polis tarafından kelepçelenerek alıkonulmuştu.
Bu haber toplam 763 defa okunmuştur
Etiketler : Ahmet Tuğcu