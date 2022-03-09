“El işi üreterek hayatımı idame ettirmem mümkün değil”

Fehime ALASYA

Resim Öğretmeni olan ve yaptığı el işlerini “Design by Gülge Akansu” adı altında beğeniye sunan genç girişimci Gülge Akansu, sanatı ve geçim kaynağını bir arada yürütmeye çalışıyor.

Ülkedeki ekonomik sıkıntının gönül verdiği sektörü de olumsuz etkilendiğini ifade eden Akansu, “Geçim ve para kazanma olarak değerlendirdiğimizde aslında bir hobi gibi, tam anlamıyla bir iş değil” diyerek, el işleri yanında resim öğretmeni olarak da faaliyette bulunarak geçim mücadelesi veriyor.

“Ailemin desteği olmasa bu işle hayatımı idame ettirmem mümkün değil” diyen Akansu, yaşadığı zorlukları anlattı.

Özel okul bünyesinde yıllarca öğretmenlik görevi yürüttüğünü anlatan Akansu, ‘özel okulların ağır iş yükü’ gerekçesiyle kendi işini kurmaya karar verdi.

“Design by Gülge Akansu” adı altında altı aydır, emzik zinciri, makrome bebek dönencesi, çanta, aksesuar, anahtarlık, kapı süsü, gelin el buketi, bardak altlığı gibi çeşitli el işi ürünleri yapan Akansu, bu maceraya nasıl atıldığını kısaca şöyle anlattı:

“Pandemi döneminde, evde boş oturmamak için bir şeyler yapmaya başladım. Makrome tekniği ile örgü örmeye başladım, önce çanta yapmaya başladım. Çevremdeki arkadaşlarım, ailem, görenler çok beğendi, onlar istedi. Akabinde doğum yapacak olan ablam için kapı süsü ve çeşitli hazırlıklar yaptım, bunlar da çok talep gördü, üretime geçmem istendi.

İlk olarak bir instagram sayfası açtım ve daha çok kitleye ulaşmaya başladım, daha çok insan beni gördü ve talepler arttı.

Düzensiz geliri olan bir işim var ama ailem tarafından çok destek gördüm, önceleri ailem bana destek olsun diye çok satış yaptım ama bu yavaşça gün be gün düştü, lüks bir gidere giriyor, satışlarım çok iyi gitmiyor, geçim derdi büyük sıkıntı. Aslında bir hobi gibi, tam anlamıyla bir iş değil.”