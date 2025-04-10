Ekrem İmamoğlu'nun duruşması Silivri'ye alındı

Türkiye'de görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın duruşması 11 Nisan'da başlayacak.

Daha önce davanın Çağlayan Adliyesi'nde görüleceği söylenmişti, fakat daha sonra dava Silivri'deki Marmara Ceza Yerleşkesi 2 No'lu duruşma salonuna alındı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yer değişikliğiyle ilgili "Ben bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum. Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak" ifadesini kullandı.

Ergenekon davaları o dönem adı Silivri Cezaevi olarak anılan yerleşkede yapılıyordu. 2013'te Silivri'de açıklanan cezalar, 2016 yılında Yargıtay tarafından bozulmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu ile görüşmek için Silivri'ye gitti.

İmamoğlu, Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle, "Tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla yargılanacak.

Ekrem İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması, kamu görevinden menedilmesi, seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması talep ediliyor.

Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandıktan sonra kritik soruşturmalara imza attı.

İmamoğlu, geçmişte Adalet Bakanı Yardımcısı olarak görev yapan Gürlek'in bu sebeple tarafsız olamayacağını savunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarının siyasi nitelikte olduğunu iddia etmişti.

İhale davası da görülecek

İmamoğlu, Beylikdüzü belediye başkanı olarak görev yaptığı döneme ilişkin ihale davasında da 11 Nisan'da yargılanacak.

2023'te İmamoğlu hakkında, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı inceleme sonucu "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla dava açıldı.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren davada İmamoğlu'nun üç yıldan yedi yıla kadar hapisle cezalandırılması ve hakkında siyasi yasak getirilmesi isteniyor.

İmamoğlu 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yapmıştı.