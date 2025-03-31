Ekrem İmamoğlu’ndan Volkan Konak için duygusal veda

İBB Başkanı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sanatçı Volkan Konak’ın vefatının ardından duygusal bir mesaj yayımladı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan, Konak’ın ölüm haberini cezaevinde almanın kendisi için daha da üzücü olduğunu belirten İmamoğlu, “Sen hep dik durdun, sözünü sakınmadın, sesini hiç kısmadın. Dostum Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Konak’a Allah’tan rahmet dileyen İmamoğlu, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunarak, “Güle güle can dostum” sözleriyle veda etti.