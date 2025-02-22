Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, diplomasının sahte olduğu iddiası nedeniyle "resmi belgede sahtecilik" soruşturması başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "ihbarlar" üzerine soruşturma başlattığı öğrenildi. Soruşturmanın, "Yüksek Öğrenim Kurulunca (YÖK) hazırlanan rapor ile ilgili İmamoğlu'nun diplomasının sahteliğine ilişkin tespitlerin yer alması" üzerine başlatıldığı ileri sürüldü.

İmamoğlu'nun, Türk Ceza Kanunu'nun 204 (resmi belgede sahtecilik) ve diğer maddelerinde belirtilen suçlama kapsamında, ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 26 Şubat tarihinde ifade vermesi için çağrı kâğıdı ile davet edildiği belirtiliyor.

Ne olmuştu?

İstanbul Üniversitesi mezunu olan Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili bazı iddialar sosyal medyada gündeme getirilmişti.

O iddialar üzerine de İmamoğlu'nun diplomasını paylaşan danışmanı Murat Ongun, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans (üniversite) diploması üzerinden polemik çıkartmaya çalışanlar için ayrıca yüksek lisans belgesini de bilgi için sunarız" ifadesini kullanmıştı.