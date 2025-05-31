"Ekonominin lokomotifi inşaat, GSYH’nin yalnızca yüzde 6’sı"

Biyologlar Derneği eski başkanlarından çevre aktivisti Hasan Sarpten, inşaat sektörünün Kıbrıs Türk halkına etkilerini sert sözlerle eleştirdi. Sarpten, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, devletin resmi verilerine dikkat çekerek sektörün GSYH içindeki payının yalnızca yüzde 6 olduğunu hatırlattı.

Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) verilerine dayanan paylaşımında Sarpten, yıllardır "ekonominin lokomotifi" olarak tanımlanan inşaat sektörünün, yaratılan çevresel tahribat ve sosyal sorunlar göz önüne alındığında, ülkeye katkısından çok zarar verdiğini savundu.

“Şimdi, ekonomiden anlayan birileri çıkıp inşaatın katkısını anlatacaktır elbette. Ancak ben her halükarda getirdiğinin götürdüğünden fazla olduğunu düşünüyorum” diyen Sarpten, özellikle son 20 yılda yürütülen politikaların belli kesimleri zenginleştirirken, toplumun genelini çevresel yıkımla baş başa bıraktığını ifade etti.

Sarpten, imar planlarının hiçe sayıldığını, yasal düzenlemeler yerine kuralsızlığın teşvik edildiğini vurgulayarak, “Bu ülkeyi inşaatlara yağmalattılar. ‘Yürüyün da korkmayın’ diyerek kuralsızlığı kural yaptılar” ifadelerini kullandı.