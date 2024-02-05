Ekonomik Sınıf ve Business Sınıf Arasındaki Farklar

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Uçak seyahatlerinizde bilet seçerken genellikle iki ayrı sınıflandırma ile karşılaşırsınız. Ekonomik sınıf ve Business sınıf. Her ne kadar tahmin edilebilir olsa da bu iki tür bilet kategori arasındaki tek fark fiyatlandırma değil. Bilet tercihinizi yaparken hangi sınıfta uçmanın sizin için daha kazançlı olabileceğini merak ediyorsanız sağlıklı bir fiyat-performans karşılaştırması yapabilmeniz adına ekonomik ve Business sınıf arasındaki farkları derledik.

Havayolu firmalarındaki sınıflandırmalar neler?

Genellikle ekonomik ve Business seçenekleri bilinse dahi bazı havayolu firmaları premium ekonomi sınıfı ve Business dışında First Class bilet seçenekleri de sunabiliyor.

Havayolu taşımacılığında ekonomik ve Business sınıf nedir?

Temel olarak iki sınıf arasındaki farktan bahsedecek olursak ekonomi sınıfı, tüm uçaklarda en çok koltuğun bulunduğu ve standart olarak tabir edebileceğimiz bir kategori.

Business Class ise uçuş esnasında ve öncesinde çeşitli hizmet ve ayrıcalıklardan yararlanabileceğiniz konforlu bir seyahat sınıfıdır.

Bilet fiyatlarındaki fark

Ekonomi sınıfı biletler ile Business sınıfı biletler arasındaki en bariz fark fiyatlandırma noktasındadır. Ekonomik sınıf uçuşlarda yolculara sunulandan çok daha fazlasını vadeden Business biletler bu ayrıcalıklı hizmeti bilet fiyatlarına da yansıtıyorlar. Sözgelimi 2024 Şubat ayı için Ankara İstanbul uçak bileti için ekonomik sınıfta uçmanın maliyeti ortalama 1.057,99 TL- 4.698,99 TL iken yine aynı tarihte aynı rotada seyahat etmenin Business sınıf bileti karşılığı 3.851,99 TL- 7.695,99 TL arasında değişiyor.

Yeme içme hizmeti

Business uçuşlarda farklı uçak içi ve uçuş öncesi hizmetleri almak mümkün. Öyle ki koltuk için ödediğiniz bedele uçuş öncesi içecek ikramı ve yalnızca Business kısmında uçan yolculara tahsis edilen kabin görevlilerinin özel ilgisi de dahil oluyor. Yemek menüsü de Business sınıf yolcularına özel zengin çeşitlerle hazırlanıyor. İçeceklerinizin ve ana yemeğinizin arasında özellikle de uçuşunuzun uzun sürecekse ücretsiz atıştırmalık ikramı alabiliyorsunuz. Amerika gibi uzun mesafe seferlerinde seyahat ettiğiniz saate de bağlı olarak sabah, öğle ve akşam yemekleri için 3 öğün servis sağlanıyor.

Ekonomi sınıfı uçuşlarda ise biletiniz için ödediğiniz ücrete ek olarak bir ödeme yapmanız gerekir. Bu da online check-in sırasında gerçekleştirebileceğiniz bir işlem. Menü de ne yazık ki soğuk sandviç ya da atıştırmalıklar gibi standart ürünlerle sınırlı. Online check-in esnasında bu adımı atlarsanız uçak içinde servis sırasında da sipariş verebilirsiniz. Fakat kabin görevlilerinin uzun bir sıra boyunca size hizmet vermesini beklemeniz gerekebilir.

Konfor ve oturma düzeni

Business sınıfta uçmanın en büyük avantajlarından biri bacaklarınızı koyabileceğiniz mesafenin ekstrem genişliği. Yanınızda seyahat eden diğer yolcularla aranızdaki mesafede mahremiyet arayanlar için ideal. Koltuk genişliği minimum 69 cm iken koltuklar arasında ortalama 1,5-2 metre mesafe bulunuyor. Kimi firmalarda ayaklarınızı uzatabileceğiniz şekle bürünebilen koltuk mekanizmaları bulunur. Özellikle de uzun sürecek bir yolculukta uyumak isterseniz yatak pozisyonuna geçen koltuklarda şekerleme yapmak da mümkün. Bu koltukların çoğunda masaj özelliği olduğunu söylemekte fayda var.

Oturma alanında kişiye özel saklama alanı, ayna, kokteyl ve yemek masaları yer alır. Ayrıca dilerseniz telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazlarınızı USB girişinden şarj edebileceğiniz bir sistem de mevcut.

Ekonomi sınıfı oturma alanında koltukların genişliği ve bacak uzatma mesafesi standarttır. Fakat dilerseniz kontuarda ya da ek ücret ödeyerek check-in sırasında acil çıkış kapılarının bulunduğu kısmı ya da uçak girişinin ilk sırasında yer alan koltukları tercih ederek ayak uzatma alanınızı daha geniş tutabilirsiniz. Televizyon ekranı, film ve müzik gibi imkanlar ekonomi sınıfı koltuklarda bulunmuyor.

Bagaj hakkı

Ekonomi sınıfında seyahat eden standart bagaj hakkı uygulamasından 10 kilogram daha fazla bagaj ağırlığı hakkınız bulunuyor. Yeme içme çeşitliliğinde de olduğu gibi uzun bir rotada seyahat ediyorsanız Business sınıfa özel ek bagaj hakkınız da doğru orantıda artar. Dolayısı ile normal şartlarda Business sınıfta seyahat ederek 32 kilogram bagaj hakkı tanımlayabilirsiniz.

Ekonomi sınıfında seyahat eden yolcular standart olarak 23 kilogram + bir parça kabin bagajı hakkına sahip olurlar. Bu sınırın aşımında belirli oranlarda ek ücretlendirmeye tabi tutulurlar.

Hızlı geçiş sistemi

Belki de uçakla seyahati en zahmetli kılan şeylerden bazıları havaalanında bekleme süreler, kalabalıkta oturup dinlenebilecek yer bulmak ve kontuarlarda check-in için yapmak adına uzun kuyruklarda beklemek diyebiliriz. Business sınıfında uçan yolculara bagajlarını teslim edip check-in işlemlerini hızla gerçekleştirebilecekleri özel tahsis edilen kontuarlar bulunuyor. Yolcuların çoğunun yüzünü güldürecek en güzel ayrıcalıklardan biri de Business yolcularının güvenlik kontrolü için de sonu gelmeyen sıralarda beklemeden fast track uygulamasıyla kontrol geçebiliyor olması.

Havaalanında uzun check-in kuyruklarında beklemek ekonomik sınıfta uçmanın en zorlayıcı yanı olabilir. Check-in işlemlerinizi çevrimiçi halletmiş olsanız dahi bagaj teslimi için sıraya girmek zorundasınız. Bunun yanı sıra havaalanına iki saat önce gelmiş olmanız ve güvenlik kontrolleri için de sıraya girmeniz gerekiyor.

Lounge kullanımı

Business sınıf biletiniz varsa yeme-içme konusundaki sınırsız hizmet yalnızca uçuş sırasında değil, uçuş öncesinde havaalanında beklerken de karşınıza çıkıyor. Havalimanının lounge hizmetlerinden herhangi bir ek ödeme yapmadan yararlanabiliyorsunuz. Dinlenebilir, kitap okuyup bilgisayarda işlerinizi halledebilir ve size sunulan ücretsiz ikramlarla keyifli bir yolculuğa hazırlanabilirsiniz.

Lounge bünyesinde yer alan hizmetler:

· Alkollü içecekler

· Meşrubatlar

· Kahve ve çay ikramı

· Atıştırmalıklar

· Taze yemekler

· Ücretsiz Wifi

· Oyun alanı

· Televizyon

· Dergi ve gazete

Bulunduğunuz havaalanının kompleks yapısına ve gelişmişliğine bağlı olarak kişiye özel tahsis edilen odalar, duş, çocuk oyun alanı, ofis gibi ekstra konforlu olanaklar mevcut olabilir.

Ekonomi sınıfı için özel olarak ayrılmış bir Lounge ya da dinlenme alanı bulunmuyor. Bu klasmanda seyahat edenler için ne yazık ki havaalanı içerisinde yer alan kafe, restoran gibi yine ücretli alternatifler yer alıyor. Bunun haricinde dilerseniz bekleme alanlarındaki koltuklarda oturmak da çözüm olabilir ama özellikle yoğun gün ve saatlerde oturacak yer bulmak çok güç olabiliyor.

Eğlence olanakları

Bilhassa uzun mesafeli uçuşlarda oyalanabilmek adına müzik dinleyebileceğiniz, film ve dizi izleme fırsatı bulabileceğiniz bir televizyon seçeneğiniz oluyor. Çizgi filmlerle çocuğunuz varsa keyifli vakit geçirebilir. İş seyahati için Business sınıfta uçuyorsanız acil toplantı ve iş görüşmelerinizden geri kalmamak adına mesajlaşma ya da e-posta üzerinden iletişim kurma fırsatınız da oluyor.

Ekonomik sınıf uçuşlarda uçak modunda telefonunuzu kullanmak, kitap okumak ve müzik dinlemek dışında çok fazla seçeneğiniz bulunmuyor. Daha önce de telefonunuza indirdiğiniz içerikleri yine uçak modunda izleyebilirsiniz.

Diğer ek hizmetler

Business sınıfta seyahat etmenin belki de eğlenceli yanı size yolculuk boyunca ihtiyaç duyabileceğiniz çoğu şeyi şık bir seyahat kiti olarak sunmaları. Bu kitin içinde çorap, göz maskesi, kulak tıkacı, diş fırçası gibi ihtiyaç duyabileceğiniz şeyler yer alıyor.

Business Class yolcularının uçağa giriş yaptığı kapı ve hatta uçak kapısına ulaşım sağladıkları araç dahi ayrı oluyor. Bu sayede kalabalık içine girmeden hızla koltuğunuza yerleşebiliyorsunuz.

Kimler ekonomik sınıf bilet aramalı?

Bütçesi kısıtlı olan ve seyahat masrafının büyük kısmını uçak biletine ayırmak istemeyenler ekonomi sınıfını uçuşları tercih edebilirler. Keza kıza mesafeli rotalarda da uçuş konforu öncelikli olmayabilir, bu durumda da ekonomi sınıfı bilet ya da Business sınıf bileti almak fark göstermeyecektir. Az bagaj yükünüz bulunuyorsa yine ucuza uçak bileti alabileceğiniz ekonomik sınıf uçuşlar tasarruflu olacaktır.

Kimler Business sınıf bilet aramalı?

İş seyahati için yolculuk ediyorsanız ve uçak yolculuğu boyunca iletişimde kalmanız gerekiyorsa Business Class seyahat tercih edilebilir. Uzun saatler sürecek rotalarda konfor ve rahatlık önceliğinizse Business koltukların avantajları hayat kurtarıcı olabilir.