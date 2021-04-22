Ekonomik Protokol Türkiye Resmi Gazete'de yayınlandı

Türkiye ile KKTC arasında Ankara'da 3 Mart'ta imzalanan "2021 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması hakkında karar Türkiye Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşmaya göre, KKTC anlaşmanın eki "2020 yılı Eylem Planı"nda yer alan reform eylemlerini ve hedefleri belirtilen zamanlarda gerçekleştirmeyi ve 2022'yi kapsayan Ekonomik Program teklifini en geç bu yıl ekim ayının sonuna kadar hazırlamayı taahhüt etti.

Türk tarafı da KKTC'ye 2 milyar 250 milyon liraya kadar olmak üzere hibe ve 1 milyar liraya kadar olmak üzere ABD Doları karşılığı kredi yardımında bulunmayı taahhüt etti.

Ankara'da 9 Mart'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı"nın yürürlüğe girmesi hakkında karara göre de Türkiye KKTC'ye dostluk ve iyi niyet jesti olarak 100 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı hibe etti.