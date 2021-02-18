'Ekonomik Örgütler' de Ankara'ya taşınıyor

Kıbrıs Türk ekonomisi ve siyasetine Ankara yön vermeye devam ediyor, "Ekonomik Örgütler Platformu" salı günü Ankara'ya taşınıyor.



YENİDÜZEN'in güvenlir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği'nden oluşan platformun salı günü Ankara'ya gideceği, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la bir araya geleceği öğrenildi.



Ziyarette örgüt başkanlarının TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya gelme ihtimali olduğu, ancak henüz bu yönde son programın ortaya çıkmadığı da elde edilen bilgiler arasında...



Ankara'daki ziyaretin ana gündemini "aşı, KKTC ekonomisi ve pandemi sürecinde ekonomi" oluşturuyor.



