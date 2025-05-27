Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Komite ilk olarak gündemindeki, “Emeklilik Geliri Elde Edenlerin Gelirlerinin Aylık Toplamının Aylık Asgari Ücret ve Üzerinde Olması ve Başka Herhangi Bir Gelir Elde Etmeleri Halinde Kişisel İndirim ve Çocuk İndiriminden Yararlanamayacağını Düzenleyen Yasa Gücünde Kararname”yi ele alarak, genel görüşmesine başladı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi daha sonra gündeminde bulunan, “Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı birleştirilmiş şekliyle ele aldı ve madde madde görüşmeye devam etti. Yasa Gücünde Kararname ve Yasa Tasarı ile ilgili çalışmalar bir sonraki toplantıda devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi ve Maliye Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.