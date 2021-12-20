Ekolojik Pazar yerel üretime, yaratıcılığa ve dayanışmaya katkıya çağırıyor

Bir grup gönüllünün organize ettiği Ekolojik Çarşı (Pazar) 25 Aralık Cumartesi günü yerel üretime, yaratıcılığa ve dayanışma katılmaya çağırıyor. Tüm sivil toplum örgütleri, yaratan ve üreten halka açık olan ve kar amacı gütmeyen etkinlikte stand için herhangi bir ek ücret alınmazken Naci Talat Vakfı Barış ve Dostluk Evi bir kez daha canlı, hareketli, ekolojik ve dayanışma ruhuyla organize edilen bir etkinliğe evsahipliği yapacak. Etkinliğe üretici, yaratıcı, sanatçı vs. olarak katılmak için form:

https://forms.gle/6JoaMQCGbpdooef68

Etkinlik için detaylı bilgi sustainablebazaarcy@gmail.com adresinden alınabilir.