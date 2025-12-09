"Ekipler insanüstü çaba gösteriyor, gelişmeleri yakından izliyoruz”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ülkede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle belediye başkanları, Meteoroloji Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilatı ve hükümet yetkilileriyle bir dizi değerlendirme toplantısı yaptığını açıkladı.

Erhürman, Lefkoşa, Girne, Gönyeli-Alayköy, Çatalköy-Esentepe, Dikmen ve Güzelyurt belediye başkanlarıyla yapılan görüşmelerde sahadaki son durumun ele alındığını belirterek, “Tüm ekipler dün geceden beri sahada ve insan üstü bir çaba gösteriyorlar” dedi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerekli önlemlerin alınmaya devam ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı, Meteoroloji Dairesi’nin öğleden sonra başlayıp yarın sabaha kadar devam etme ihtimali bulunan güçlü yağış uyarısına dikkat çekti. Erhürman, yetkili makamların kısa süre içinde daha net meteorolojik bilgi paylaşacağını ifade etti.

“Gelişmeleri Cumhurbaşkanlığı’ndan anbean takip etmeye devam edeceğiz” diyen Erhürman, yağıştan etkilenen tüm yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek sahada görev yapan tüm birimlere kolaylık diledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, yurttaşlara şu uyarıda bulundu:

“Yetkili makamlardan yapılacak açıklamaları ve önerileri takip edin. Yağışların yoğun olduğu bölgelerde ve zamanlarda çok gerekli olmadıkça dışarıya çıkmayın.”