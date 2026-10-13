"Sonuç odaklı bir görüşme gerçekleştirmek amacıyla gidiyoruz"

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, bugün yapılacak görüşmenin gündeminde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in temmuz sonunda Kıbrıs’ta dile getirdiği yedi güven artırıcı önlem önerisinin bulunduğunu belirtti.

Erhürman, söz konusu yedi öneriden altısını halihazırda kabul ettiklerini kaydederek, toplantıya sonuç odaklı bir görüşme gerçekleştirmek amacıyla gideceklerini ifade etti.