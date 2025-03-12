Ekenoğlu, Ateşin ve Özipek Kadınlar Gününü TED kolejde kutladı

CTP milletvekili ilk kadın Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Dr. Fatma Ekenoğlu, sanatçı Ayhatun Ateşin ve Lütfiye Özipek Dünya Kadınlar Gününde TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nin düzenlediği özel söyleşiye katıldı.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji ‘History and Culture Club’ organizasyonu ile düzenlenen etkinliğe KKTC’nin İlk Kadın Meclis Başkanı Dr. Fatma Ekenoğlu, Seramik ve Tiyatro Sanatçısı Ayhatun Ateşin ve O Ses Türkiye Şampiyonu Lütfiye Özipek katıldı. Kadınların toplumdaki gücünü, sanatın ve mücadelenin birleştirici etkisinin konuşulduğu söyleşinin moderatörlüğünü akademisyen Salih Nedesem yaptı.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji Genel Koordinatörü ve Okul Müdürü Dr. Ahmet Bilir “Kadınların her alanda daha güçlü ve eşit bir geleceğe yürüdüğü bu yolda, farkındalığı artırmaya devam edeceğiz!” dedi.

Söyleşi sonunda öğrenciler soruları ile konuklardan tam puan aldı. Öğrencilerden gelen yoğun talebi kırmayan Lütfiye Özipek biri kendi bestesi olmak üzere şarkılarını öğrenciler ile birlikte seslendirdi.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nden Kadınlar Günü’ne özel etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, kadınların gücünün ve değerinin her zaman destekleneceğine vurgu yapıldı.