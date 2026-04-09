Ejder Aslanbaba YDP’ye katıldı

Geçmişte Meclis kürsüsünde rüşvet aldığına ilişkin iddialarla gündeme gelen eski milletvekili Ejder Aslanbaba, yeniden siyasete döndü. Aslanbaba’nın, Yeniden Doğuş Partisi saflarına katıldığı açıklandı.

Katılımı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı duyurdu. Parti tarafından yapılan açıklamada, Aslanbaba’nın bu sabah Genel Sekreter ve Genel Başkan yardımcılarının da katıldığı toplantıda partiye katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Aslanbaba’nın “Bu zor dönemde yanınızda olmayı bir vazife olarak görüyorum. Partide verilecek her türlü göreve hazırım” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

2013 yılındaki güven oylaması sırasında dönemin bağımsız milletvekili Ejder Aslanbaba, meclis kürsüsüne elinde 7 bin 600 dolarla çıkarak büyük bir iddiada bulunmuştu. Aslanbaba, bu paranın kendisine DP-UG yetkilileri tarafından "evet" oyu vermesi karşılığında rüşvet olarak verildiğini öne sürmüş, Serdar Denktaş ve Ahmet Kaşif gibi isimleri doğrudan hedef almıştı.

Olayın yargıya taşınması ve ses kayıtlarının ortaya çıkmasıyla tırmanan kriz, mahkeme sürecinde beklenmedik bir yöne evrilmişti. Aslanbaba, polise ve mahkemeye verdiği ifadede, meclisteki rüşvet iddialarının ve sergilediği tutumun aslında siyasetteki yozlaşmaya dikkat çekmek amacıyla yapılmış bir "hiciv" (taşlama) olduğunu savunmuştu.

Başsavcılık, iddiaların hukuki bir temelden yoksun olduğu ve sunulan kanıtların ceza davası açmak için yeterli olmadığına karar vererek dosyayı kapatmıştı. Aslanbaba serbest kalırken, bu olay Kıbrıs Türk siyasetinde etik değerlerin ve "transfer milletvekilliği" modelinin en sert eleştirildiği dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçmişti.