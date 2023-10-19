Eight8 wear Lefkoşa Taşkınköy’de açıldı!

“Her Gün Yeni Ol!” sloganıyla geçtiğimiz aylarda online konfeksiyon mağazası olarak hizmet vermeye başlayan Eight8 wear, bugün Lefkoşa Taşkınköy bölgesinde mağazasını moda severlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Yüzlerce model ve renk seçeneğiyle hizmet verecek olan Eight8 wear, kaliteli ürünleri ve uygun fiyat seçenekleriyle şıklığı ve modayı sevenlerin adresi olacak.