Ehliyette düzenleme geçti, yenileme ve sınavlar başladı

YENİDÜZEN

UBP- DP- YDP Azınlık Hükümeti Bakanlar Kurulu’nun dün akşam aldığı kararlar içinde yer alan düzenleme ile ‘ehliyet uzatma’ ve sınavları bugün yeniden başladı.

1 Kasım itibarı ile durdurulan sınavlar sonrası, Şoför okulları ve eğitmenleri 7 Aralık tarihinde Meclis önünde araçlı eylem yaparak mağduriyetlerini ifade etmişti.

Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği Başkanı Emirzade Tilki, Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu karar sonrası 13 Mart itibarı ile pandemi nedeniyle mağdur olan öğrenci ehliyetlerinin 28 Şubat 2021 tarihine kadar ücret ödemeden ehliyetlerin tazeleneceğini belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Tilki, Vergi Dairesinde bugün itibarı ile ehliyetlerin tazelenmeye başlandığını duyurdu.

Emirzade Tilki: “Çok mağdur durumdaydık”

Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği Başkanı Emirzade Tilki, alınan karar sonrası olumlu yönde hareket etmeye başladıklarını çok mağdur olduklarını ifade etti.

Tilki, “Devrede olan tüzüklerin iptal edildiği söylendi bize. Şoför Okullarının olması için uğraş vermeye devam edeceğiz” dedi.

Bugün sadece öğrenci sınavları yapılıyor…

Emirzade Tilki verdiği bilgide, Güzelyurt hariç bugün Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da öğrenci sınavlarının yapılmaya başlandığını, yarın ise Lefkoşa ve Mağusa’da direksiyon sınavı yapılacağını söyledi.

Maliye Bakanı ile görüşülerek hafta sonları ek mesailerin devam edilmesi ve tıkanıklığın giderilmesi için talepte bulunacaklarını kaydeden Tilki şöyle konuştu:

“Pandemi süresi ile toplamda 4 buçuk aylık ciddi sıkıntılar yaşadık. Dönemin Ulaştırma Bakanı bizler için bir paket hazırlandığını söylemişti, ancak biz o paketten yararlanamadık. Bunun takipçisi olacağız. Lefkoşa’daki sınav yerimiz çok kötü bir iki gün içinde geçici bir şeyler yapılacağı söylendi. Yardımcı olan herkese teşekkürler.”