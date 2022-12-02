Ehliyetsiz sürücü trafik cezasını başkası adına yazdırdı, ülkede kaçak olduğu ortaya çıktı
İşlediği suç nedeniyle ehliyeti elinden alınan sürücü, trafikte polise yakalandı; ceza ihbarnamesine farklı bir isim kaydettirdiği tespit edildi. Yapılan ileri soruşturmada ise ülkede kaçak olarak bulunduğu ortaya çıktı.
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Güzelyurt’ta, işlemiş olduğu trafik suçu nedeniyle sürüş ehliyeti olmayan 27 yaşındaki E.Y. isimli şahıs, polis memuruna başkasının adını vererek ceza ihbarnamesine farklı bir isim kaydettirmesi sonucu tutuklandı.
Polis, yapılan ileri soruşturmada, söz konusu şahsın Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz olarak yaşam sürdüğünün tespit edildiğini de belirtti.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, soruşturma sürüyor.
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