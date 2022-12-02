Ehliyetsiz sürücü trafik cezasını başkası adına yazdırdı, ülkede kaçak olduğu ortaya çıktı

Güzelyurt’ta, işlemiş olduğu trafik suçu nedeniyle sürüş ehliyeti olmayan 27 yaşındaki E.Y. isimli şahıs, polis memuruna başkasının adını vererek ceza ihbarnamesine farklı bir isim kaydettirmesi sonucu tutuklandı.

Polis, yapılan ileri soruşturmada, söz konusu şahsın Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz olarak yaşam sürdüğünün tespit edildiğini de belirtti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, soruşturma sürüyor.