Eğitime ara verilmedi

Eğitim Bakanlığı, okulların sel felaketinden etkilenmediğini bildirerek, eğitime devam edileceğini açıkladı.

Açıklama şöyle:

Dün geceden itibaren ülkemizi etkisi altına alan yağışlar sonrası ulaşımda yer yer bazı güçlükler yaşansa da, mevcut durum kontrol altındadır ve sorunlar kısa sürede aşılabilecek niteliktedir.

Gece yaşanan yoğun yağışlara bağlı olarak bazı noktalarda oluşan su birikintileri ve taşkınlarla ilgili olarak ise okullarımızdan herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir.

Ülke genelindeki tüm kamu ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde 9 Aralık Salı günü eğitime devam edilecektir.