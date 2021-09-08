Eğitimde ‘taşıma’ krizi

‘Yüz yüze eğitim’in başlamasına sayılı günler kala, ‘taşıma’da da kriz patladı. KAR-İŞ ve Maliye Bakanlığı yetkilileri görüştü, görüşmeden sonuç çıkmadı.

Maliye Bakanlığı taşımacılara %45 artış önerdiğini açıklarken, taşımacılar 'oranla' artışın yüksek gösterilmeye çalışıldığına söyledi, önerilen artışın kilometre başına taşımaya yansımasının 2 TL olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) Başkanı Topaloğlu “Öğrenci taşımacılığı hükümet edenler yüzünden başlayamayacak” dedi.

KAR-İŞ Başkanı Fuat Topaloğlu, son 3 yıldır taşımacılık sektörüne ilişkin fiyat ayarlaması yapılmadığını ve bu konuda hükümetle yaptıkları görüşmelerin sonuçsuz kaldığını belirtti. Maliye Bakanlığı ise görüşmeler neticesinde hükümet adına taşımacılara %45 artış önerildiğini duyurdu.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Ülkemizin içerisinde bulunduğu koşullarda, iyi niyet çerçevesinde, toplumsal uzlaşı ile aylardan beridir okulların açılmasını bekleyen öğrencilerimizin ve ailelerimizin mağdur olmamasıdır” denirken, KAR-İŞ Başkanı Topaloğlu velilere seslendi, “Sizi de, bizi de düşünmüyorlar” dedi.

Topaloğlu, “Fiyat ayarlaması yapılmadan, protokol imzalanmadan öğrenci taşımacılığı başlamayacaktır. Kararımız nettir kamuoyuna duyurulur” ifadelerini kullandı.

KAR- İŞ Başkanı Topaloğlu: “Vatandaş ile taşımacıyı karşı karşıya getirmeye kimsenin hakkı yok”

Fuat Topaloğlu son 3 yıldır taşımacılık sektörüne ilişkin fiyat ayarlaması yapılmadığını, bu konuda hükümetle yaptıkları görüşmelerin sonuçsuz kaldığını ve sürekli “kasa boş” yanıtını aldıklarını belirterek, bu gidişle öğrenci taşımacılığının başlamayacağı uyarısında bulundu.

Yazılı bir basın bildirisi yayınlayan Topaloğlu, giderlerin dövize endeksli olduğunu ve hayatın her geçen gün pahalılaşmaya devam ettiğini belirterek, hükümet edenlerin kapalı kapılar ardında yapmış oldukları “Maliyede para yok” söylemlerinin kamuoyuna resmi olarak açıklanması gerektiğini, vatandaş ile taşımacıyı karşı karşıya getirmeye kimsenin hakkı olmadığını vurguladı.

“Ödeyemeyeceklerse, dürüst bir şekilde çıkıp kamuoyuna açıklasınlar”

“Ödeyemeyeceklerse, dürüst bir şekilde çıkıp kamuoyuna açıklasınlar ne vatandaşı ne de taşımacıyı zora soksunlar” diyen Topaloğlu, fiyat ayarlaması yapılmaması halinde, öğrenci taşımacılığının yapılmayacağı yönündeki kararlarından vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

“Ne sizi, ne de bizi düşünüyorlar”

Velilere seslenen Topaloğlu, “Kapalı kapılar ardında aldıkları kararlarla bizi bitirdiler. Ne sizi ne de bizi düşünüyorlar” diyerek, okulların açılmasına bir haftadan az bir süre kaldığını hem velilerin hem de taşımacıların mağdur durumda olduğunu vurguladı.

“Hibe desteklerinden taşımacılar neden faydalanmadı?”

Öte yandan, taşımacılık sektörünün pandemiden en çok etkilenen sektörler arasında bulunduğunu, aylarca taşımacılık yapılmadığını ve kurallar gereği şu an araç kapasitesinin sadece yüzde 50’sini kullanabildiklerini belirten Topaloğlu, taşımacıların, pandemi nedeniyle pek çok sektöre verilen hibe desteğinin neden dışında tutulduğunu da sordu. Topaloğlu, “Bu konuda da hükümet edenleri bir açıklama yapmaya davet ediyoruz” dedi.

“Kararımız nettir kamuoyuna duyurulur”

“Bundan sonra yaşanacak tüm gelişmeler, tamamen hükümetin tutumundan dolayıdır” diyen Topaloğlu, “Fiyat ayarlaması yapılmadan, protokol imzalanmadan öğrenci taşımacılığı başlamayacaktır. Kararımız nettir kamuoyuna duyurulur” ifadelerini kullandı.

Hükümet taşımacılara %45 net artış önerdi

Maliye Bakanlığı taşımacılık sektörü ile ilgili açıklama yaptı

Maliye Bakanlığı; ilgili diğer bakanlıklar ile taşımacılık sektörne hizmet veren sektör temsilcileri ile yaptığı görüşmeler neticesinde hükümet adına %45 artış önerdi.

Şubat 2020 tarihinde yapılan %10’luk artışın dışında Eylül 2018 tarihinden bugüne geçen 3 yıllık süreçte, herhangi bir artış yapılmayan taşımacılık sektörüne, Maliye Bakanlığı ilgili bakanlıkların da görüşü alınarak hükümet adına %45 artış oranı önerildiği açıklandı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

“Ülkemizin içinde bulunduğu zor ekonomik koşullarda hükümet olarak bu sektörden geçimini sağlayan insanlarımızı da düşünerek imkanlarımızı zorlamış ve sektörün mağduriyetini giderme yönünde bu artış önerilmiştir.

Beklentimiz; ülkemizin içerisinde bulunduğu koşullarda, iyi niyet çerçevesinde, toplumsal uzlaşı ile aylardan beridir okulların açılmasını bekleyen öğrencilerimizin ve ailelerimizin mağdur olmamasıdır.”

