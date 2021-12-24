344 öğrenci, 33 öğretmen, 8 personel pozitif
Eğitim Bakanlığı, 18- 24 Aralık tarihlerini kapsayan okullardaki güncel COVID-19 verilerini paylaştı, 344 öğrenci, 33 öğretmen, 8 personelin testleri pozitif çıktı.
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Eğitim Bakanlığı, 18- 24 Aralık tarihlerini kapsayan okullardaki güncel COVID-19 verilerini paylaştı, 344 öğrenci, 33 öğretmen, 8 personelin testleri pozitif çıktı.
Bin 134 öğrenci, 70 öğretmen ve 2 personel de temaslı oldukları gerekçesiyle karantinaya alındı.
59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı yüzde 0,65 olarak açıklandı.
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Etiketler : eğitim, eğitim bakanlığı, okullar, covid