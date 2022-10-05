Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum eğitim sendikaları DAÜ-SEN, OELMEK, KTOEÖS, POED, KTÖS ve OLTEK 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla ortak basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, bu yılın temasının “Eğitimde Dönüşüm Öğretmenlerle Başlar” olduğu vurgulandı.

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk eğitim sendikaları, dünyanın birçok farklı ülkesinden 85 milyon öğretmenle birlikte "5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü"nü kutladıklarını kaydetti.

Öğretmenlerin Covid-19 pandemisi sırasında birçok zorluğa ve bulaş riskine rağmen, öğrencilerinin eğitimi konusundaki bağlılıklarını ve isteklerini hiçbir zaman kaybetmedikleri belirtilen açıklamada, ayrıca bu dönemde eğitim sendikalarının katkılarının çok değerli olduğu vurgulandı.

Eğitim sendikaları ve öğretmenlerin eğitimde iyileşmenin merkezinde yer aldıkları belirtilen açıklamada, bununla birlikte, artan iş yükü, düşük ücret, öğretmenlik mesleğine olan saygı eksikliğinin hala tüm dünyadaki öğretmenlerde tükenmişliğe ve mesleğe olan talebin azalmasına yol açmakta olduğu kaydedildi.

Dünyanın sosyal ve ekonomik durumunun da nitelikli kamusal eğitim üzerinde büyük riskler oluşturmakta olduğu belirtilen açıklamada, “2015 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler ’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündem’inin ayrılmaz bir parçası olarak Hedef 4, kapsayıcı ve adil nitelikli eğitim sağlamayı ve herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Son yıllarda kaydedilen ilerlemeye rağmen, uluslararası toplum taahhütlerinin gerisinde kalmıştır.

Birleşmiş Milletler, bu yıl Eylül ayında eğitimi küresel siyasi gündemin en üst sıralarına taşımıştır. Pandemiye bağlı öğrenme kayıplarını telafi etmek için atılacak adımlar, yapılacak çalışmalar, dayanışma ve çözümleri harekete geçirmek ve hızla değişen dünyamızda eğitimi dönüştürme tohumları ekmek için ‘Eğitimde Dönüşüm Zirvesi' başlatmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Eğitimin, bilgi, değer, ahlak kazanma ve becerileri geliştirme süreci olduğu vurgulanan açıklamada, ortak değerlere ve hedeflere sahip bir toplumun, bir millet ve geleceği yaratma süreci olduğu kaydedildi.

Eğitim sistemlerinin tarihteki en büyük aksamasının Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşandığı ve dünya çocuklarının %90'ından fazlasının eğitiminin kesintiye uğradığı kaydedilen açıklamada, küresel krizin, dünya çapında çocukların ve gençlerin geleceği üzerinde yıkıcı bir etki bıraktığı belirtildi.

Gelecek nesilleri ve mesleği riske atan koşulların göz önüne alındığında, öğretmenlerin eğitimin dönüşümünün merkezinde yer aldığının görüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu anlayışla, Eğitim Enternasyonal (EI) ve Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi (ETUCE) üyeleri olarak bizlerin yöneticilerden talebi;

• Nitelikli kamusal eğitim sistemlerine yapılan yatırımların artırılması,

• Öğretmen statüsünün, çalışma koşullarının ve eğitim çalışanlarının haklarının iyileştirilmesinin güvence altına alınması,

• Nitelikli öğretmen eğitimi ve mesleki gelişime yatırım yapılması,

• Öğretmenlere ve pedagojik uzmanlıklarına güven ve saygı duyulması,

• Eğitim sendikalarının sosyal diyalog yoluyla eğitim politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesi süreçlerinde aktif katılım ve katkılarının sağlanmasıdır.

Eğitim bekleyemez, öğrenciler bekleyemez, Biz öğretmenler bekleyemeyiz, Eğitimi dönüştürmeliyiz, Biz öğretmenler ve eğitim sendikaları bu dönüşüme öncülük etmeye hazırız.

Hedeflerimize ulaşmada ortak mücadelenin büyük önem taşıdığına yürekten inanıyoruz. Bu inançla, karşılıklı saygı ve anlayışla işbirliğimizi artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hedeflerimize ulaşmak için demokrasi, adalet, karşılıklı kabul ve uzlaşma değerlerini teşvik etmek için var gücümüzle çalışacağız. Dahası, bölünmüş ülkemiz Kıbrıs'ta barışçıl bir federal çözüme ulaşmak için çok çalışacağız.

Tüm öğretmen sendikalarıyla dayanışmamızı ifade etmekten onur duyuyoruz.”