Eğitimde belirsizlik: Bugün yeniden yüz yüze

Eğitim sendikaları, bir haftalık online eğitim sayesinde ‘yüzlerce çocuğun temaslı olmaktan kurtulup’ sınavlara girebileceğini belirtirken, Eğitim Bakanı Amcaoğlu: “3 günde temaslı sayısı mı azalır?” diye sordu, online eğitimin yapılamadığını söyledi…

Sınavlara giremeyecek olanların karnesi Mart’a kalacak: Sınav döneminde COVID-19 veya temaslı olan öğrencilerin ‘engel sınavlarına alınacağı’, en geç 15 Mart 2022 tarihine dek karne almalarının sağlanacağı belirtildi.

Fehime ALASYA

Eğitim Bakanlığı’nın “yüz yüze eğitim devam edecek” vurgusuna rağmen eğitim sendikalarının bir haftalık online eğitime geçmesinin ardından sendikalar bugün yeniden yüz yüze eğitim için okullara dönüyor. Eğitim sendikaları, bir haftalık online eğitim sayesinde ‘yüzlerce çocuğun temaslı olmaktan kurtulup’ sınavlara girebileceğini belirtirken, Eğitim Bakanı Amcaoğlu: “3 günde temaslı sayısı mı azalır?” diye sordu…

Hatırlanacağı üzere; eğitim sendikalarının 7 Ocak’tan itibaren 13 Ocak’a kadar online eğitime geçilmesi kararı aldığını açıklamış, Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ise Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin eğitime ara verilmesine yönelik herhangi bir kararı olmadığını hatırlatarak, “yüz yüze eğitim devam edecek” vurgusu yapmıştı.

Eğitimde yaşanan kaosta birçok öğrencinin okula gitmediği, sınıfların boş kaldığı gözlemlenmişti.

Eğitim sendikalarının 7 Ocak’tan itibaren 13 Ocak’a kadar online eğitime geçilmesi kararına yüksek katılım olduğu ifade edilerek, “Yüzlerce çocuğun temaslı olmaktan kurutulup” bugün başlayacak olan sınavlara girebileceği belirtildi.

YENİDÜZEN’e konuşan eğitim sendikaları, alınan kısa süreli online eğitim kararının olumlu yüz yüze eğitim ve sınavlara katılım açısından faydalı olduğu kaydederken, Eğitim Bakanı Amcaoğlu ise online eğitim yapılmadığını, çocukların eğitim hakkının elinden alındığını belirtti.

Online eğitim kararı aldıkları 7-13 Ocak haftasında birçok çocuğun evde COVID-19 testinin Pozitife döndüğünü dile getiren Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, söz konusu karar ile ‘yüzlerce çocuğun temaslı olmaktan kurtulduğunu’ anlattı.

Bugün eğitime başlayacak olan çocuklardan yeniden Antijen testi istenmeyeceğini de belirten Elmalı, “Temaslı sayısı herkes evinde olduğu için çıkmadı” yorumunu yaptı.

Eğitim Bakanlığı’nın Koleje Giriş Sınavı’na (KGS) odaklandığını savunan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Eğitim Sekreteri Burak Maviş ise bu sınava katılacaklar arasında Pozitif veya temaslı olan öğrenciler için alternatif çözümler üretilmediğini dile getirdi.

Okullardaki öğrenci nüfus yoğunluğunun %50 kapasiteye düştüğü bilgisini de paylaşan Maviş, “Eğitimde seyreltilmişin de seyreltilmişi yapılıyor” dedi.

Sınavlara giremeyecek olanların karnesi Mart’a kalacak

Bakanlık, sınav döneminde COVID-19 veya temaslı olan öğrencilerin ‘engel sınavlarına alınacağını’, ancak üç günlük engel sınavı döneminde kaçırdığı tüm sınavlara girmesinin mümkün olmayacağı veya bu sürede de Pozitif- temaslılığının devam etmesi halinde öğrencilerin ikinci dönemin başlamasıyla sınava alınacağı ifade edildi. Söz konusu öğrencilerin en geç 15 Mart 2022 tarihine dek karne almalarının sağlanacağı belirtildi.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu:

“3 günde temaslı sayısı mı azalır?”

Eğitimde tartışmalar gölgesinde geçen bir haftalık süreyi değerlendiren Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, “3 günde temaslı sayısı mı azalır?” diye sordu, siyaset yapıldığını savundu.

İlköğretimde eğitimin devam ettiğini anlatan Amcaoğlu, “Burada eğitim alan 20 bin öğrencinin hastalıkla bulaşma tehlikesi yok mu? Buradaki öğretmen ve öğrencilerin bulaş riski yok mu? Neden böyle yapıldı ki?” dedi…

Orta Eğitim Sendikası’nın Eğitim Bakanlığı ile online eğitime geçme konusunu hiç konuşmadan, istişare etmeden aldığını iddia eden Amcaoğlu, online eğitimin söz konusu sürede uygulanamadığını, çocuklar ve ailelerin buna hazırlıksız yakalandığını belirtti.

Amcaoğlu, özetle şunları dile getirdi:

“Evde bu çocukların internet erişimi, tableti var mı diye sordular mı? Bu bir haftalık sürede online eğitim yapamadılar, yapılamadı. Bu yönde ailelerden çok şikayetler aldım. Gidin ailelere sorun. Özel sektörde çalışan aileler çocuklarını ne yapacak? Bu yolla nasıl fırsat eşitliği, nasıl adalet sağlayacağız. Sendika tek bir müdüre sormadan, iki saatin içinde yasalara aykırı şekilde online eğitime geçme kararı aldı. Yasaları uymayacaksak neden çıkarıyoruz? Burada eğitim Bakanlığı okulların kapanıp açılmasında karar almaz, kararı sağlık koşullarından dolayı Sağlık Bakanlığı alır, biz uygularız. Burada anlaşılan herkes kendine göre karar alsın, yetkiliyim desin ve uygulasın… Sağlık Bakanlığı’nın yüz yüze eğitimin durmasına izin vermediğini yazılı olarak hemen alınan kararın akabinde onlara gönderdim, eğitim yüz yüze devam edecek dedim. Hani ilk önce değil de en son eğitim kapanacaktı? Bulaş dünyada var. Hastanede yatan sayısı bile bu sürede artmadı, bir anda yüz yüze eğitimi durdurmanın ne anlamı vardı?”

Amcaoğlu, aileleri çocukların eğitim hakkına sahip çıkmaya davet etti.

KGS için COVID-19 düzenlemesi

KGS müfredatını bir Unite geri çektiklerini dile getiren Amcaoğlu, pozitif veya temaslı olup da sınava girmeyecek olan öğrenciler için de çalışma yapıldığını anlattı. Amcaoğlu, “Atleks Sanverler Ortaokulu’nda onlarca kişilik Pozitif öğrenci, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda da 300 kişilik temaslı öğrenciler için sınav alanı hazırladık. Bu her şekilde düzenlendi.” bilgisini paylaştı.

Telafi sınavları yapılacak

Sınav döneminde COVID-19 veya temaslı olan öğrencilerin ‘telafi sınavlarına alınacağını’ kaydeden Amcaoğlu, gerek olunması durumunda Şubat tatili sonrasında bile olsa öğrencilerin karne almalarının sağlanacağını anlattı. Amcaoğlu: “Telafi sınavları olacak. Bu çocuklar yeniden sınava girip karnesini alacak. Eğitim aksadığı sürece değişen şartlara göre her türlü alternatifi çocuklar için yaratacak ve onları mağdur etmeyeceğiz. Önceliğimiz her zaman yüz yüze eğitim olacak.” şeklinde konuştu.

EĞİTİM SENDİKALARI NE DEDİ?

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı:

“Yüzlerce çocuk temaslı olmaktan kurtuldu”

Sendikaların düzenlediği bir haftalık online eğitim kararına genel olarak iyi bir katılım sağlandığını belirten Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, bugün başlayacak olan sınav haftasına katılmak için birçok çocuğun temaslı olmaktan kurtulduğunu anlattı. Elmalı, şunları belirtti:

“Öngördüğümüz bazı konular ortaya çıktı; birçok çocuk evde pozitife döndü ve sınavlara giremeyecek olan pek çok çocuğumuz ortaya çıktı. Okula giden bazı öğretmen ve öğrenciler de Pozitife döndü. Birçok öğrenci temaslı pozisyonu dışında kaldı.

Bazı okullarda kapalı olan birçok sınıfın yanına birkaç sınıf daha eklendi. Buna karşın online eğitim sayesinde temaslı sayısı herkes evinde olduğu için ortaya çıkmadı. Yüzlerce çocuk temaslı olmaktan kurtuldu. Genel olarak eyleme yüksek katılım oldu ve bu da temaslı sayısını çok düşürdü. Yarın (bugün) çocuklar gelip sınavlarına girecek.”

Orta öğretimde sınavlara giremeyecek olan öğrenciler Şubat tatilinden önce karne alamayacak

Sınavlara giremeyecek öğrenciler için ise ‘engel sınavı günlerinin 24, 25, 26 Ocak’ta yapılmasının planlandığı, seçimler nedeniyle bunun uygulamada mümkün olmadığı kaydedildi.

Sınav bitiminde 3 günlük telafi süresinin kullanılabileceği belirten Elmalı, öğrencilerin 24, 25, 26 Ocak’ta ‘engel sınavlarına girecek’ olduğunu, uygulamada ise seçimler olduğu için bu ihtimalin ortadan kalktığı kaydetti.

Bu sürenin sadece 2 güne sığdırılmaya çalışıldığını anlatan Elmalı, “Uygulamada 5, 6 sınava girmeyen çocuğu 2 günlük engel sınavına koyamazsınız. Bu durumda bazı sınavlar ve karne notu verilmesi ise ikinci döneme sarkacak.” dedi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Eğitim Sekreteri Burak Maviş:

“KGS’ye katılacaklar arasında Pozitif veya temaslı öğrenciler için alternatif çözümler üretilmeli”

Vaka artışları nedeniyle okullardaki öğrenci nüfus yoğunluğunun %50 kapasiteye düştüğünü anlatan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Eğitim Sekreteri Burak Maviş, “Çıkan vakalar, velileri korkuttu, eğitimde seyreltilmişin de seyreltilmişi yapılıyor. Aileler korktuğu için çocukları düzenli olarak okula göndermiyor. Bakanlığın bunları dikkate alması ve yeni görüşler ortaya koyması gerekiyor. Ara verilmesi veya uzaktan eğitime geçilmesi, pozitif olanların temize çıkarak okula dönmesi için büyük fırsattır.” dedi.

Eğitim Bakanlığı’nın Koleje Giriş Sınavı’na (KGS) endekslendiğini belirten Maviş, bu alanda da çok büyük eksiklikler olduğunun altını çizdi. Konuyla ilgili çözüm önerileri de sunan Maviş, bu durumu şöyle aktardı:

“Bu sınav konusunda da büyük eksiklikler var. Bu sınava her yıl 2 bin civarı öğrenci katılım gösteriyor, bunların belli miktarı bu yıl ya pozitiftir ya da yakın temaslı. Bununla ilgili de bir alternatif üretmeliydi, yapılmadı. En azından tarih değişikliği yapıp daha ileriye atabilirler. Sınava katılamayacak olan tek bir öğrenci bile olsa bu eşitsizliktir. Pozitif veya temaslı çocuklar için farklı çözüm önerileri düşünülmeli. En azından farklı bir sınıf açılabilir, o sınıfta sınava girerler. 700 bandının altına düşmüyoruz, okullar da bu vakalardan nasibini alıyor. Çocukların belli kısmı ders takip edemez oldu, bunları alıp tek bir sınava dayalı başarı göstermesini beklemek de çocuk hakları ihlalidir. Bu stres çocuklara yüklenememeli.”