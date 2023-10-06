Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS)’ten Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu eleştirdi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş imzalı yazıda, “Eğitim yönetimi ve denetimi diye bir şey kalmamıştır” dedi

Maviş, okullarda kalabalık sınıflar, Türkçe bilmeyen öğrenciler, özel eğitimde sıkıntılar, yetersiz okul bütçeleri ve yetersiz okul güvenliği gibi sorunlar çözülmemişken Eğitim Bakanının, "Öğretmenler Yasası’nda değişiklikler, okul kitaplarının değiştirilmesi, okullarda öğrenciler prefabrik sınıflarda eğitim görürken Mağusa’ya İlahiyat Koleji yapılması gibi işlerle ilgilendiğini" denildi.

Açıklama şöyle:

Nazım Çavuşoğlu yönetimindeki Eğitim Bakanlığı artık teslimiyetini ilan etmiştir.

Eğitim yönetimi ve denetimi diye bir şey kalmamıştır.

Kalabalık sınıflar, yabancı dil konuşan öğrenciler, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, okul

bütçeleri, okul güvenliği gibi gerçek eğitim sorunları ortada dururken Eğitim Bakanlığı:

1. Öğretmen niteliğini hedef alan Öğretmenler Yasası değişiklikleriyle uğraşmış,

2. Okullarımızda okutulan kitaplara kültürel müdahale yapılmasına onay vermiş,

3. Atatürk Öğretmen Akademisi’nde yılın ilk dersini onlarca eğitim fakültesinde

akademisyen seçeneği varken Evkaf Müdürü’ne yaptırmış,

4. Okullarımızda bina güvenliği yokken ve birçok yerde öğrencilerimiz konteyner sınıflarda

eğitim görürken Mağusa’ya İlahiyat Koleji yapmaya girişmiştir.

Milli Eğitim Yasası’ndan aldıkları yetkiyle Atatürk ilke ve devrimleri ile yurttaşlar

arasında bir fikir ve duygu ortaklığını amaçlayan, çağdaşlaşmayı hedefleyen ve demokrasi,

sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı, bunları koruyan ve geliştiren yurttaşlar

yetiştirme görevini yürüten öğretmenleri bu Bakanlık temsil etmiyor.