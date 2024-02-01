“Eğitim Teknik Komitesi yeniden aktif hale getirilmeli”

BM Güvenlik Konseyi’nde salı günü onaylanan BM Kıbrıs Barış Gücü'nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılmasına ilişkin raporda Hristodulidis Hükümeti’nin 10 değişiklik yapılmasını sağladığı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi, raporda yapılan ilk değişikliğin, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilci atamasından memnuniyet duyulduğunu belirten bir paragrafın eklenmesi olduğunu belirtirken, ikinci değişikliğin ise “ara bölgedeki gerginliklerin ortadan kaldırılması” çağrısı yapılması olduğunu yazdı.

Söz konusu ikinci değişiklikte, “ara bölgede ve çevresinde gerginliklerin azaltılası için her iki tarafın da önlem almaya teşvik edildiği” belirtilirken, “ara bölgenin bütünlüğüne, ihlal edilmemesi ilkesine ve BM’nin buradaki yetkilerine saygı gösterilmesi gerektiği” vurgulandı.

Gazete, üçüncü değişikliğin ise Pile’deki duruma değinilmesi ve “BM araçlarına Kıbrıslı Türk çalışanlar tarafından yapılan saldırılar kınanarak, taraflar arasında varılan uzlaşının uygulamaya konması çağrısı yapılması" olduğunu aktardı.

Gazete, dördüncü değişikliğin ise yine ara bölgedeki duruma ilişkin olduğunu ve söz konusu paragrafta “UNFICYP tarafından belirlenen ara bölge sınırlarının tanındığı, ateşkes hattının kuzey sınırında sürekli ileri hareket etme şeklindeki ihlallerin ve bazı bölgelerde, ara bölgenin statüsünün belirsizliğe düşürülmesinin kınanması" olduğunu yazdı.

“Sosyoekonomik eşitsizliğin adada daha fazla uzaklaşmaya sebep olacağı” ifadesinin de rapora eklenen bir diğer ifade olduğunu belirten gazete, bu ifadenin “engellerin kaldırılması ve yeni geçiş noktalarının açılmasıyla” ilişkisi olduğunu aktardı.

Gazete, raporun 13’üncü paragrafında yer alan ve ara bölgedeki statükonun ihlal edilmesinden “derin endişe duyulduğu” ifadesi yerine “kınandığı” ifadesinin getirildiğini belirtti. Bir diğer değişikliğin ise, Yeşil Hat Tüzüğü’ne yönelik paragrafta yapılan bazı ifade değişiklikleri olduğu kaydedildi.

Raporda, “yeni geçiş noktaları açılması ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması çağrısında” bulunulduğuna işaret eden gazete, 15’inci paragrafa yapılan eklemeyle UNFICYP’in mevcut durumu değerlendirme yetisinden duyulan memnuniyetin, 17’inci paragrafa yapılan eklemeyle ise UNFICYP’in “dezenformasyonla mücadelesinden duyulan memnuniyet ve bu yetinin arttırılmasının gerekliliğine” vurgu yapıldığını da aktardı.

Habere göre, raporda yapılan değişiklikle “Eğitim Teknik Komitesi’nin yeniden aktif hale getirilmesi” çağrısında bulunuldu.

Öte yandan bazı gazeteler, Türkiye Dışişleri Bakanlığının UNFICYP raporu hakkındaki açıklamasını okuyucularına yansıttı.

Haravgi gazetesi ise, UNFICYP Basın Sözcüsü Aleem Siddique'ın konuya ilişkin açıklamasına yer verdi. Habere göre, Siddique açıklamasında, BM Genel Sekreterinin raporlarının “açık ve net olduklarını” ve bu raporları desteklediklerini ifade etti.

Rapora yönelik Kıbrıs’ın kuzeyindeki tepkilerin sorulması üzerine Siddique, “Gündeme getirilen konuların birçoğunun BM Genel Sekreterin raporunda yer aldığını ve bunları desteklediklerini” vurguladı.