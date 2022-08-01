Eğitim sendikalarından Bakanlık önünde eylem: “Eğitimde geri dönüşü olmayan zararlar verilebilir"

KTÖS ve KTOEÖS, yarın Milli Eğitim Bakanlığı önünde gerçekleştirilecek eylemle ilgili ortak açıklama yaptı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ve KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı imzasıyla yapılan yazılı ortak açıklamada, iki sendikanın yarın saat 11.30’da itibaren Milli Eğitim Bakanlığı önünde olacağı, Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı sonrası 14.00’te basın toplantısı gerçekleştirileceği duyuruldu.

Açıklamada, eğitim alanında yapılması öngörülen dönüşümlerin tüm paydaşların katılımı ve ortak mutabakatı ile gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilerek, “ Paydaşların görüşleri alınmadan, bir ön çalışma gerçekleştirilmeden, üzerinde yeterince tartışılmadan, araştırma yapılmadan, veri toplanmadan, ihtiyaçlar belirlenmeden anlık ve tek taraflı alınan kararlarla oluşturulan tasarılar, eğitimde geri dönüşü olmayan zararlar verebilecektir.” görüşü savunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sendikalarımız, eğitim alanında değişim, gelişim ve dönüşümün en önemli destekçisidirler. Pandemi döneminde mesai kavramı gözetmeksizin özveri ile çalışarak öğrencilerinin eğitim/öğretim hakkına sahip çıkan öğretmenlerimiz eğitim alanındaki her sürecin yadsınamaz bir parçasıdır. Ödev ve sorumluluklarını fazlasıyla yerine getiren öğretmenlerin haklarını geriye götürerek cezalandırmak yerine, eğitim/öğretim faaliyetleri ile birlikte bu hakları daha ileriye taşımak, öğretmenlik mesleğini daha cazip bir hale getirmek tüm paydaşların ve özellikle de eğitimi yönetenlerin birincil görevidir.”

