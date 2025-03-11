“Eğitim Bakanlığı'nın keyfi geçici görevlendirme uygulamaları liyakati ve adaleti yok ediyor”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, “keyfi geçici görevlendirme uygulamalarının” liyakatı ve adaleti yok ettiğini kaydederek, Milli Eğitim Bakanı’nı yasaların gereğini yerine getirmeye davet etti.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, Gelener, bakanlığın hukuku ve liyakatı hiçe sayarak geçici görevlendirmeleri keyfi bir biçimde yapmaya devam ettiğini ileri sürerek, bu uygulamaların eğitimde adalet ve hakkaniyet anlayışını zedelediğini, öğretmenlerin haklarını ihlal ettiğini kaydetti.

Öğretmenler Yasası’na göre, Eğitim Bakanlığı’nın Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yetkilerini kullanarak geçici görevlendirme yapabileceğini aktaran Gelener, şöyle devam etti:

“Ancak bu görevlendirmelerde öncelikle Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) mezunlarına yer verilmesi gerekmektedir. 16. maddeye göre, ilkokul öğretmeni olarak atanacak kişilerde aranan ilk özel nitelik, AÖA mezunu olmaktır. Ancak, Kasım ayından itibaren AÖA mezunu öğretmenler işsiz bırakılırken, Eğitim Bakanlığı liyakatı tamamen göz ardı ederek, hatta eğitim fakültesi mezunu dahi olmayan kişilere torpille geçici görevler vermektedir. Bu durum açıkça yasaya aykırıdır ve kabul edilemez. Bu uygulama, yalnızca öğretmenlerin haklarını değil, öğrencilerin nitelikli eğitim alma hakkını da ihlal etmektedir. Eğitimde torpil, kayırmacılık ve keyfilik, hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından ciddi mağduriyetler yaratmadır.”

Keyfi geçici görevlendirmelerin karşısında durmaya devam edeceklerini vurgulayan Gelener, yasa gereği öncelikli olarak görevlendirilmesi gereken AÖA mezunu öğretmenlere görev verilmezse hukuk yoluna başvuracaklarını belirtti.

Geçici görev yapan kişilerle sorunları olmadığını ancak bu kişilerin hukuksuz ve liyakatsiz uygulamaların kurbanı olacağına işaret eden Gelener, “Eğitim Bakanı’nı empati yapmaya ve yasaların gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz. Eğitimde liyakati, adaleti ve hakkaniyeti yok eden bu sistemin karşısında durmaya devam edeceğiz. Eğitim, keyfi atamalara kurban edilemez.” dedi.