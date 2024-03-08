“Eğitim Bakanlığı’ndan izni var, YÖDAK’ta kaydı yok”

YÖDAK’tan izinsiz yüksek öğretim kurumu açma ve çalıştırma, sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme, sahte davranışla kayıt temini ve sahtekarlıkla para temini meselesi ile birlikte çok yönlü olarak devam eden soruşturma kapsamında tutuklanan “Cyprus Massachussetts Center Of Innovation” isimli kurumun hissedarı ve sekreteri B.K., Muhasebecisi N.E. Müdürü U.S. ve Müdür Yardımcısı M.I.B. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Çarşamba günü tutuklanan ve ortaokul mezunu olmasına rağmen öğrenci belgesi alan Z.S.A. hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, Cyprus Massachussetts Center Of Innovation isimli kuruma sahte lise diplomasıyla kayıt olup, belge aldığının belirlendiğini söyledi.

Polis, yapılan araştırmada The Mardan Model & Collage Mardan isimli sahte lise diplomasını hazırlayan şahsın K.M. olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu K.M.’nin acente olarak çalıştığını, okula öğrenci götürerek yaptırmış olduğu kayıtlara karşılık ücret aldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, elde edilen bulgular ışığında YÖDAK ve polis ekiplerinin Perşembe günü Cyprus Massachussetts Center Of Innovation isimli kurumu denetlediğini açıkladı.

Polis, eğitim kurumu içerisinden birçok yabancı uyruklu öğrenciye ait dosya tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, denetleme sonucu kurumun Eğitim Bakanlığından onaylı olduğunu ancak YÖDAK’a kaydı bulunmadığını belirtti.

Polis, kurumun öğrencilerinin YÖKAS'a (Yüksek Öğrenim Kayıt Sistemi) kayıtlı olduklarını ve bununla da öğrenci muhacereti yaptıklarını, bu şekilde yurt dışından öğrenci getirdiklerini söyledi.

Polis, ayrıca kurumun web sitelerinde yaptıkları yayınlarda okullarında alınan ön lisans ile Arap Emirliklerinde ve İngiltere’de Yüksek Lisans alabilecekleri şeklinde reklam yaptıklarını açıkladı.

Polis, yine bahse konu eğitim kurumuyla ilgili olarak yapılan soruşturmada tespit edilen makbuz defterinde birçok yazılmış makbuz bulunmasına rağmen kesilmediklerini, sadece ikinci nüshalarının muhasebeye gönderildiğini tespit ettiklerini, olayın mali boyutunun araştırılması gerektiğini açıkladı.

Polis, eğitim kurumunda birçok yabancı öğrenciye ait kayıt dosyası bulunduğunu ve bu dosyaların içerisinde bulunan belgelerin aktif ve pasif öğrencilerin akıbetlerinin araştırılması gerektiğini söyledi.

Polis, zanlılara ait cep telefonlarının, bilgisayarlarının emare alındığını belirtti.

Polis, Şirket Direktörü olan T.A.’nın yurt dışında olduğu tespit edilmiş olup onunla birlikte 8 yabancı uyruklu eğitimci arandığını söyledi. Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.