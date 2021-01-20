Eğitim Bakanlığı 'online eğitimi' yasakladı

Eğitim Bakanlığı'nın "yasakladığı" iddiasıyla özel okullar online eğitimlerini askıya aldı.

Özel okullar tarafından öğrenci velilerine gönderilen bir mektupla, "Üzüntüyle bildiriyoruz ki, Eğitim Bakanlığı, online eğitimlerimizi askıya almamızı istedi" görüşüne yer verildi.

Bu askıya alma işleminin "2 günlük olduğu" belirtildi, ancak, Eğitim Bakalığı'ndan resmi bir açıklama yapılmadı.

Kimi özel okullar farklı bir eğitim takvimi uyguladığı için 22 Aralık'ta tatile girdi, 4 Ocak'tan bugüne derslerini online olarak başlatmıştı.

Bu yöndeki uygulamanın, kamu okullarında "yarı yıl tatili" tamamlanmış olmasına rağmen eğitime başlanmamasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun kararı sonrasında okulların yarı yıl "şubat tatili" erkene alınmış, 18 Ocak'a kadar eğitime ara verilmişti. Daha sonra bu kararın, 22 Ocak'ta yeniden değerlendirileceği duyurulmuştu.