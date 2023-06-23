Eğitim Bakanlığı, öğretmenleri “bakanlık basıp, şiddet uygulamakla” suçladı

YENİDÜZEN

Milli Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Yönetim Kurulu ve sendika üyelerinden oluşan bir grup öğretmenin bugün Milli Eğitim Bakanlığı’na giderek, bakanlık Müsteşarı ve personeline müdahalede bulunduğunu iddia etti.

Söz konusu açıklamada, sözlü olarak başlayan gerginliğin, fiziksel şiddet seviyesine ulaştığı da öne sürüldü.

Açıklama üzerine YENİDÜZEN’in ulaştığı KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, iddiaları yalanladı; “Eğitim Bakanlığı, yalan makinesine döndü. Yine yalanlarından birini kamuoyuna servis etti. Aynen, öğretmenlerle uzlaştığını açıkladığı mutabakat metnine imza atmasına karşın uymaması gibi, yalan söylüyorlar” dedi.

Eğitim Bakanlığı: “Olay polise sevk edildi”

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, “grev kesintilerini” gerekçe gösteren grubun, "saldırgan hareketleri nedeniyle sözlü olarak başlayan gerginliğin, fiziksel şiddet seviyesine kadar ulaştığı ve olayların, daire müdürleri ile bakanlık personelinin müdahalesiyle yatıştırılmaya çalışıldığı" iddia edildi.

Bakanlık Müsteşarı, Daire Müdürleri ve fiziki müdahaleye maruz kalan personelin, olaylara sebebiyet veren grupla ilgili polise şikayette bulunduğu ve gerekli soruşturmanın polis tarafından yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, “Grev kesintileri yasal mevzuata uygun olarak yapılmış olup, gerekli olması halinde konuyla ilgili detaylı açıklama kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Gökçebel:

“Bu bakan artık o koltukta oturmayacak”

Söz konusu iddialara ilişkin konuşan KTOEÖS Genel Sekreteri Gökçebel, “Bir kere, öğretmenlere bu kadar saldıran bu bakan artık o koltukta oturmayacak” diyerek, tepkisini dile getirdi.

“Yüzsüzlüğe vatan bu saldırıları toplum kabullenmemeli” ifadelerini kullanan Gökçebel, “Bu bakanın özel bir ajandası vardır. Ve Eylül’de okulların sorunsuz şekilde açılmasını istememektedir. Toplum bu tespiti yapmalı. Bakan, muhtemelen özel okullar ve TC Elçiliği ile anlaşma yapmış durumda. Dolayısıyla bu bakan, artık öğretmenin bakanı olamaz” şeklinde konuştu.

“Özellikle Göç Yasası’nda mesleğe giren öğretmenler bayrama 5 kuruşsuz giriyor”

Öğretmenlerin, meslek yasalarında yapılan değişikliğe tepki göstermek adına başlattıkları eylemlilik sürecinde yaptıkları grevlere katılıp katılmamasına bakılmaksızın maaşlarında 1’e 5 oranında daha fazla kesinti yapıldığını ifade eden Gökçebel, “Özellikle Göç Yasası kapsamında istihdam edilen öğretmenler, bayrama 5 kuruşsuz giriyor” dedi.

“Biz öğretmenler grev yaptık ve grev saati kadar kesinti yapılmasına itirazımız yok. ama adice yapılan bu kesinti bir skandaldır. Türkiye’deki AKP yönetiminin yaptığı gibi ‘ben size ceza kesiyorum, siz yargıya gidin orada çözmeye çalışın’ mesajı veriliyor” şeklinde konuştu.

“Tartışmalı bir süreçten sonra oradan ayrıldık. Zarar vermek istesek verirdik”

Bakanlığın, öğretmenlerin sinir uçlarıyla oynadığını vurgulayan Gökçebel, “Bu kapsamda öğretmenler, bakanlığa büyük bir kızgınlıkla gitti. Bakan orada bulunmadı. Herhalde bir şansıdır. Ama Müsteşarından benzer açıklamalar duyduk. ‘Biz maaşlardan keseriz, siz koşturun’ gibi yaklşaşımalr gördük. Tartışmalı bir süreçten sonra oradan ayrıldık. Zarar vermek istesek verirdik” dedi.

“Fiziksel şiddet iddiaları tamamen yalandır”

“Fiziksel şiddet iddiaları tamamen yalandır” diyen Gökçebel, “Eğitim Bakanı bundan sonra korksun. Toplumun bunu algılaması lazım. Göç Yasası kapsamında mesleğe giren öğretmenlerin bayram öncesi, haksız, hukuksuz şekilde maaşlarında kesintiye gidilmesini reddediyoruz” ifadelerini kullandı.