Eğitim Bakanlığı devre dışı mı bırakılıyor?

Dörtlü Koalisyon Hükümeti’nde, dönemin Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’in onay vermediği, Türkiye’de faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı’nın ülkede okul açmaya yönelik girişimi, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti ile yeniden gündeme geldi

Vakıf, okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar eğitim kurumları açmayı planlıyor, Türkiye Maarif Vakfı Kariyer Takip ve Rehberlik sistemiyle ‘kariyer planlaması’ yapmayı hedefliyor.

Vakfın talebi, önce eski bakan Nazım Çavuşoğlu, şimdi de Olgun Amcaoğlu döneminde konuşulmaya başlandı, talepler yazılı olarak iletildi.



Kıbrıs’ta ‘Maarif’ isminde okullar olduğunun anlaşılması sonrası ilgili vakıf, Şirketler Mukayitliği’ne müracaatta bulunarak, ‘Maarif Uluslararası Kurumları A.Ş’ ismini aldı



Eski Eğitim Bakanı, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit: “Türk Maarif Vakfı’nın okul açması Eğitim Bakanlığı’nı devre dışı bırakmak demektir”



“İlahiyat Koleji benzeri bir okul yapmak istemişler, karşı çıkmış, bu nedenle de Ankara ile ciddi görüş ayrılığı yaşamıştık.”

Eğitim Bilimci, Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği(KEAB) Başkanı Salih Sarpten: “Öğretim anlayışları ne olacak?”

Eğitim Bilimci Kemal Akkan Batman: “Böyle bir eğitim ihtiyacını kim belirledi?”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil: “Amaç, okul açmak değil, AKP örgütlenmesidir”

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı: “Okul ihtiyacı vakıf aracılığıyla değil, devlet kontrolünde hayat bulmalı”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:“Bu okulların ne maksatla kurulacağı önemli”

Ayşe GÜLER

Dörtlü Koalisyon Hükümeti’nde, dönemin Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’in onay vermediği “Türk Maarif Vakfı” eğitim faaliyetleri UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nde yeniden gündeme geldi.

Vakıf, okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar eğitim kurumları açmayı planlıyor, Türkiye Maarif Vakfı Kariyer Takip ve Rehberlik sistemiyle de ‘kariyer planlaması’ yapmayı hedefliyor.

Vakfın talepleri, önce eski bakan Nazım Çavuşoğlu, şimdi de Olgun Amcaoğlu döneminde yeniden canlandırıldı, yazışmalar yapıldı.



67 ülkede faaliyet sürdürerek, 44 ülkede eğitim kurumları yer alan vakfın, 17 Ocak 2020’de dönemin Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na okul öncesi eğitimden yükseköğrenime kadar Kıbrıs’ta eğitim taleplerini ilettiği öğrenildi.



Bakan Çavuşoğlu, söz konusu vakfa, ülkede ‘Maarif’ isminde okullar olduğu gerekçesiyle, ‘isim değişikliğine’ gidilmesi konusunda yönlendirmede bulundu.

Çavuşoğlu’nun bu talebinin ardından vakıf, Şirketler Mukayitliği’ne müracaatta bulunarak, ‘Maarif Uluslararası Kurumları A.Ş’ ismini aldı, okul açma talebini tekrarladı.

357 eğitim kurumu ile 41 yurda sahip, ayrıca 42 bin 92 öğrenci eğitim gördüğü Vakıf, Bakanlığa ‘resmi’ yazı göndererek, faaliyet konuları hakkında bilgilendirdi, bakanlıktan geri bilgilendirme istedi.

Yaşanan gelişmelere CTP Genel Sekreteri, eski Eğitim Bakanı, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, eğitim bilimcileri ve sendikalar tepki gösterdi.

Vakfın eğitim amacıyla hareket etmediğini, siyasi amaç taşıdığı belirtildi.

Eski Eğitim Bakanı, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bakan olduğu dönemde Türkiye Maarif Vakfı’nın İlahiyat Koleji benzeri okul yapılması konusunda çalışma yapmak istediğini hatırlattı, böyle bir duruma sıcak bakmadığını, bu nedenle de Ankara ile ciddi görüş ayrılığı yaşadığını aktardı.

Türk Maarif Vakfı’nın okul açmasının Eğitim Bakanlığı’nı devre dışı bırakmak demek olduğunu vurgulayan Özyiğit, bu adımın okullarda toplum mühendisliği meselesi yaratmak olduğunu ifade etti.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, kurulması öngörülen okulların hangi düzeyde olacağının önemli olduğunu belirtti, ülkede gerek okul öncesi gerekse ilkokuldan yükseköğrenime kadar okul ihtiyacı olduğunun söylenemeyeceğini ifade etti.

“Bu okulların ne maksatla kurulacağı önemli” diyen Sorakın, bu konuda Eğitim Bakanlığı’nın detaylı açıklama yapması gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan Eğitim Bilimci, Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği (KEAB) Başkanı Salih Sarpten, ülkede kurulacak her türlü okulun Eğitim Bakanlığı çatısı altında faaliyetlerini sürdürmek zorunda olduğunu söyledi.

Türkiye Maarif Vakfı tarafından kurulacağı ifade edilen okulların hangi kademe ve kapsamda eğitim vereceğinin henüz bilinmediğini aktaran Sarpten, bununla birlikte öğretim anlayışları, içerikleri ve biçimlerinin de bilinmediğini kaydetti.

Eğitim Bilimci Kemal Akkan Batman ise açılacak okullarının hangi amaçla hizmet vereceğinin önemli olduğunu vurguladı, denetlenebilir olması gerektiğini belirtti.

Batman, “Böyle bir eğitim ihtiyacını kim belirledi?” diye sorarak, güdümlü, belirli yönde bireyler yetiştirmeyi amaçlayan, Anayasa aykırı okulların ülkede istenmediğine dikkat çekti.

Sendikalar da bu girişime tepki gösterdi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, buradaki esas amacın okul açmak olmadığını, siyasi bir gaye güttüğünü söyleyerek, “Gerçek amaç, AKP örgütlenmesidir” dedi.

Ülkede Eğitim Bakanlığı izni olmadan okul açılamayacağını, Anayasa Mahkemesi’nin bu yöndeki kararına değinen Elcil, “İşgal altındaki bir yerde işgalcinin sözü geçmez. Burada da Türkiye’nin sözü geçiyor. Bu karar, kukla hükümetin alacağı bir karar değildir” şeklinde konuştu.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, ülkede okul ihtiyacı olduğunu ancak bunun bir vakıf aracılığıyla değil, devlet kontrolünde hayat bulması gerektiğini söyledi.

Eğitimin vakıf aracılığıyla sürdürülmesinin Türkiye’de nelere sebep verdiğinin ortada olduğunu kaydeden Elmalı, “Eğitim, devlet kontrolünde, ihtiyaca göre hazırlanmalıdır” şeklinde konuştu.

Öte yandan görüş almak için aradığımız dönemin Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu açıklama yapmak istemedi, Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ise dün gün boyunca Meclis’te olduğu gerekçesiyle telefoniyen bilgi paylaşımı yapmadı.

Söz konusu haber, Haber Kıbrıs tarafından gündeme getirildi.

Eski Eğitim Bakanı, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit:

“Türk Maarif Vakfı’nın okul açması Eğitim Bakanlığı’nı devre dışı bırakmak demek”

Eski Eğitim Bakanı, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bakan olduğu dönemde Türkiye Maarif Vakfı’nın İlahiyat Koleji benzeri okul yapılması konusunda çalışma yapmak istediğini hatırlattı, böyle bir duruma sıcak bakmadığını, bu nedenle de Ankara ile ciddi görüş ayrılığı yaşadığını aktardı.

Türkiye’de ‘15 Temmuz’ darbe girişimi sonrasında yaklaşık 150 okulu olan Fettullah Gülen Vakfı’nın lav edilerek, bu okulların Türkiye Maarif Vakfı’na devredildiğini söyleyen Özyiğit, söz konusu okulların vakfa bağlandığını kaydetti.

Özyiğit, görevden alınmasının ardından bazı anlaşmalar yapıldığını Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KİSBU)’nun Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne devredildiğini hatırlattı.

Türk Maarif Vakfı’nın okul açmasının Eğitim Bakanlığı’nı devre dışı bırakmak demek olduğunu vurgulayan Özyiğit, “Türkiye Maarif Vakfı’nın kurduğu okullar, dünyada Türkiye’ye sempati duyulmasını sağlama, Türkiye ile ikili ilişkileri geliştirmek için kuruluyor. Bize de mi Türkçe öğretecekler” diye sordu.

Özyiğit, bu adımın okullarda toplum mühendisliği meselesi yaratmak olduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk toplumunu ümmet toplumu haline getirmek istendiğini belirtti.

Anayasa Mahkemesi’nin ‘hafızlık’ eğitimi konusunda verdiği karara atıfta bulunan Özyiğit, böyle bir okulun kurulmasına onay verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Özyiğit, “Bu dönemde eğitime yatırım yapılması önemli, kendi kültürümüze uygun, çağdaş eğitimle buluşturacak okullara ihtiyaç vardır” dedi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

“Bu okulların ne maksatla kurulacağı önemli”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, kurulması öngörülen okulların hangi düzeyde olacağının önemli olduğunu belirtti, ülkede gerek okul öncesi gerekse ilkokuldan yükseköğrenime kadar eğitimin yurt içinde planlanmasının önemine işaret etti.

“Bu okulların ne maksatla kurulacağı önemli” diyen Sorakın, bu konuda Eğitim Bakanlığı’nın detaylı açıklama yapması gerektiğini dile getirdi.

EĞİTİM BİLİMCİLER BU ÇALIŞMAYI NASIL YORUMLADI?

Eğitim Bilimci, Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği (KEAB) Başkanı Salih Sarpten:

“Öğretim anlayışları ne olacak?”

Eğitim Bilimci, Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği(KEAB) Başkanı Salih Sarpten, ülkede kurulacak her türlü okulun Eğitim Bakanlığı çatısı altında faaliyetlerini sürdürmek zorunda olduğunu söyledi.

Türkiye Maarif Vakfı tarafından kurulacağı ifade edilen okulların hangi kademe ve kapsamda eğitim vereceğinin henüz bilinmediğini aktaran Sarpten, bununla birlikte öğretim anlayışları, içerikleri ve biçimlerinin de bilinmediğini kaydetti.

Sarpten, söz konusu okulların kamu mu yoksa özel okul olarak mı faaliyet göstereceklerinin de netlik kazanmadığını dile getirerek, “Bu okullar vakıf tarafından inşa edilip, Milli Eğitim Bakanlığı’na hibe mi edilecek? Yoksa özel okul statüsünde olarak öğrencilerini ücret karşılığında kabul edilip, öğretmenleri ve okul yöneticileri özel sektörden mi istihdam edilecek?” diye sordu.

Her iki durumda da söz konusu okulların Eğitim Bakanlığı’nın denetimi altında olmasının zorunluluğuna değinen Sarpten, okulların nereye, nasıl ve ne zaman kurulacağının da bakanlığın yapması gereken “Ülke Okullaşma Planlamasına” uygun olması gerektiğini belirtti.

Sarpten, eğitim sisteminin günübirlik politikalardan uzak, siyasi düşüncelerden arındırılmış ve uzun vadeli olması gerektiğini vurguladı, uygulamaların da deneme-yanılma yoluyla oluşturulmuş programlar değil; akılcı, mantıklı, bilimsel programlar olmasının önemine değindi.

Eğitim Bilimci Kemal Akkan Batman:

“Böyle bir eğitim ihtiyacını kim belirledi?”

Eğitim Bilimci Kemal Akkan Batman, açılacak okullarının hangi amaçla hizmet vereceğinin önemli olduğunu vurguladı, denetlenebilir olması gerektiğini belirtti.

Batman, güdümlü, belirli yönde bireyler yetiştirmeyi amaçlayan, Anayasa aykırı okulların ülkede istenmediğine dikkat çekerek, “Böyle bir okulsa tepki olur. Bilimsel, çağdaş, çok kültürlü okullara ihtiyaç var” dedi.

Batman, “Böyle bir eğitim ihtiyacını kim belirledi?” diye de sordu.

Eğitim Bakanlığı Yasası’nın bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğine değinen Batman, bu konuda adım atılmasının şart olduğunu sözlerine ekledi.

SENDİKALAR NE DÜŞÜNÜYOR?

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil:

“Amaç, okul açmak değil, AKP örgütlenmesidir”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Türkiye Maarif Vakfı’nın Türkiye’de ‘sözde 15 Temmuz darbesi’ sonrasında kurulduğunu, Fettullah Gülen okullarını da devraldığını kaydetti.

Elcil, buradaki esas amacın okul açmak olmadığını, siyasi bir gaye güttüğünü söyleyerek, “Gerçek amaç, AKP örgütlenmesidir” dedi.

Ülkede Eğitim Bakanlığı izni olmadan okul açılamayacağını, Anayasa Mahkemesi’nin bu yöndeki kararına değinen Elcil, “İşgal altındaki bir yerde işgalcinin sözü geçmez. Burada da Türkiye’nin sözü geçiyor. Bu karar, kukla hükümetin alacağı bir karar değildir” şeklinde konuştu.

Elcil, toplumun yeniden asimile edilmesinin amaçlandığını da sözlerine ekledi.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı:

“Okul ihtiyacı vakıf aracılığıyla değil, devlet kontrolünde hayat bulmalı”

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, ülkede okul ihtiyacı olduğunu ancak bunun bir vakıf aracılığıyla değil, devlet kontrolünde hayat bulması gerektiğini söyledi.

Elmalı, “İhtiyacımız olan okullar devlet kontrolünde, Anayasa altında laik eğitim vermeli” dedi.

Eğitimin vakıf aracılığıyla sürdürülmesinin Türkiye’de nelere sebep verdiğinin ortada olduğunu kaydeden Elmalı, “Eğitim, devlet kontrolünde, ihtiyaca göre hazırlanmalıdır” şeklinde konuştu.

VAKFIN AMACI NE, NE ZAMAN KURULDU?

‘Eğitim kurumu açma yetkisi’



Resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluş.

17 Haziran 2016’da kurulan Vakıf, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları açıyor.

Yaygın eğitim amaçlı kurslar, etüt merkezleri ve kültür merkezleri gibi tesisler kuruyor.

‘Müfredata yönelik bilimsel araştırma’

Vakfın ayrıca, eğitim amaçlı yayın organları kurduğu, eğitim program ve içeriklerini geliştirip, üreti, yayınladığı kaydediliyor.

Vakfın, eğitim metot ve usulleri ile içerik ve müfredata yönelik bilimsel araştırmalar ile AR-GE çalışmaları yaptığı belirtiliyor.

Sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenlediği ifade ediliyor.

Yurt, pansiyon, lojman kurma…

Vakfın, okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar bütün eğitim süreçlerinde öğrencilere; eğitim amaçlı burslar ile nakdi destek sağladığı belirtiliyor.

Eğitim kurumlarında hizmet veren ve eğitim alan kişilerin barınma ihtiyacını karşılayacak yurt, pansiyon ve lojman gibi tesisler kurduğu da resmi sitesinde yazıyor.