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Eğitim Bakanlığı: Bir haftada 129 öğrenci, 9 öğretmen pozitif

Eğitim Bakanlığı: Bir haftada 129 öğrenci, 9 öğretmen pozitif

Eğitim Bakanlığı 2 Ekim ile 8 Ekim tarihleri arasında 129 öğrenci ile 9 öğretmen, 5 personelin COVID-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.

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Eğitim Bakanlığı 2 Ekim ile 8 Ekim tarihleri arasında 129 öğrenci ile 9 öğretmen, 5 personelin COVID-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Bu kapsamda 260 öğrenci ile 22öğretmen, 4 de personel de ‘temaslı’ olması nedeniyle karantinaya girdi.

 

 

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