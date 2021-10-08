Eğitim Bakanlığı: Bir haftada 129 öğrenci, 9 öğretmen pozitif
Eğitim Bakanlığı 2 Ekim ile 8 Ekim tarihleri arasında 129 öğrenci ile 9 öğretmen, 5 personelin COVID-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.
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Eğitim Bakanlığı 2 Ekim ile 8 Ekim tarihleri arasında 129 öğrenci ile 9 öğretmen, 5 personelin COVID-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.
Bu kapsamda 260 öğrenci ile 22öğretmen, 4 de personel de ‘temaslı’ olması nedeniyle karantinaya girdi.
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Etiketler : eğitim bakanlığı, covid