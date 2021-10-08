Eğitim Bakanlığı: Bir haftada 129 öğrenci, 9 öğretmen pozitif

Eğitim Bakanlığı 2 Ekim ile 8 Ekim tarihleri arasında 129 öğrenci ile 9 öğretmen, 5 personelin COVID-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Bu kapsamda 260 öğrenci ile 22öğretmen, 4 de personel de ‘temaslı’ olması nedeniyle karantinaya girdi.