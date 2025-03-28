Eğitim Bakanlığı baskı yaptı, müdür bayıldı

İrsen Küçük Ortaokulu'nda yine "başörtüsü" krizi yaşandı.

Bir süredir gündemde olan aile, küçük kızı yine başörtüsü ile okula sokmaya çalıştı, aileye Eğitim Bakanlığı'na bağlı Orta Eğitim Dairesi Müdürü destek verdi, velilerin, öğretmenlerin ve sendika temsilcilerinin tepkisiyle karşılaştı, okula alınmadı.

Öte yandan Eğitim Bakanlığı yetkilileri okula geldi, çocuğun okula alınması için baskı yaptı, müdür fenalaşarak baygınlık geçirdi...

Neler yaşandı?

Sabah saatlerinde okula gelen aile, öğretmenlere ve sendika temsilcilerine yönelik "siz devlet değilsiniz, siz karışamazsınız, burası devlet okulu" diyerek çocuğu okula sokmaya çalıştı.

Aileye, Orta Eğitim Dairesi Müdürü destek verdi, çocuğu alıp tüzüğe rağmen okula sokmaya çalıştı.

Öğretmenler ise tüzüğe uygun şekilde giyinmesi halinde çocuğu okula alacaklarını söylediler.

Velilerin de öğretmenlere destek olmasıyla, aile girişiminden vazgeçti.

Daha sonra Eğitim Bakanlığı yetkileri "öfkeli" şekilde okula giriş yaptı.

Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, Orta Eğitim Dairesi Müdürü, Talim Terbiye Dairesi Müdürü ve bir müfettişten oluşan üst düzey ekip, doğrudan okul müdürünün odasına gitti.

Bir süredir baskılara dayanamayarak izin hakkını kullanan müdür, Eğitim Bakanlığı yetkililerinin baskılarına dayanamayarak baygınlık geçirdi.

Daha sonra okula ambulans çağrıldı ve sağlık çalışanları müdüre mudahalede bulundu.

Bu sırada öğrencilerin korku dolu bakışlar eşliğinde süreci izledikleri gözlemlendi...