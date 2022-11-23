“Eğitim Bakanının duyarsızlığı 2000 öğretmen ve 25 bin öğrencinin sağlığını tehdit ediyor”

Okullarda örgütlü 3 sendika; KTÖS, KAMU-İŞ ve KTOEÖS, Arabahmet İlkokulu önünde basın açıklaması yaparak, okullardaki hijyen sorununa dikkat çekti, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na istifaya davet ederek, “Bu sorun çözülmezse çöpler burada beklemeyecek, Çavuşoğlu’nun odasına bırakılacak” dedi.

Okul önünde konuşan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, ilk ve orta eğitimde 68 hademenin haklı bir eylem sürdürdüğünü ifade ederek, “TİS hakkı istiyorlar. Güvenceli iş istiyorlar. Sömürülmek istemiyorlar. Yaz aylarında emeklerinin karşılığını almak istiyorlar. Ama Eğitim Bakanı, sömürmeye devam etmek istiyor. Yaz aylarında eğitime ihtiyacım yok diyor” ifadelerini kullandı.

Maviş, “Hak mücadelesi karşısında Eğitim Bakanlığı’nın duyarsızlığı 2000 öğretmen ve 25 bin öğrencinin sağlığını tehdit ediyor” dedi.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne çağrı yapmaları ve Sağlık Bakanı ile görüşmelerine karşın, dairenin okulları denetlemediğini belirten Maviş, “Okullar, tifo ve tifüs gibi salgınların oluşabileceği bir ortam haline geldi. Eğitim sağlıklı bir ortamda gerçekleşmiyor. bu duyarsızlık noktasında, Eğitim Bakanına artık egosundan taviz vermeyi tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

Maviş, konuşmasının sonunda, Çavuşoğlu’nu istifaya davet etti; “Eğer sorun çözülmezse bu çöpler burada beklemeyecek; Çavuşoğolu’nun odasına bırakacağız” dedi.

Serdaroğlu: “Okullardaki hijyen meselelerini, çocukların temizliğini okul aile birlikleri düşünür oldu”

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise okul önünde yaptığı açıklamasına, “Üzgünüm memleketim demek istiyorum. Memleketim adına çok üzülüyorum” diyerek başladı.

Serdaroğlu, “sanki de bugün okulların temizlenmemesinin sorumlusu okul aile birliğiymiş veya hademelermiş gibi davranılması, hademelerin bu eylemi maaşlarını alamadıkları için yaptıkları grev kaynaklıymış gibi davranıyorlar. Sanki Eğitim Bakanlığının hiç sorumluluğunda değilmiş gibi” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, “Yani Çavuşoğlu öyle bir ortam yarattı ki memlekette okullardaki hijyen meselelerini, çocukların temizliğini okul aile birlikleri düşünür oldu” dedi.