Eğitim Bakanı Amcaoğlu: “Okulları kapalı tutma lüksümüz yok”

Eğitim Bakanı Amcaoğlu, şimdiki altyapıya göre okulların yüz yüze açılmaya hazır olduğunu ve artık okulları kapalı tutma lüksünün kalmadığını vurguladı.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sağlık bakanlığı, Tabipler Birliği ve sendikalarla uzun süren toplantılar sonucu okulları yüz yüze açma kararı aldıklarını ve bunun sağlıklı bir süreçte devam etmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Yapılan toplantılarda okulların açılma sürecinde alınacak önlemlerin tartışıldığını söyleyen Amcaoğlu, alınan kararların Pazartesi kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

Amcaoğlu, BRT’de katıldığı "45+" isimi programda Baykan Gürses Özdağ'ın sorularını yanıtladı.

“Yüz yüze eğitim için aşı kaçınılmaz”

Amcaoğlu, sağlığın kendileri için birinci planda olduğunu vurgulayarak aşılanmanın önemine dikkat çekti. Eğitim sektöründe çalışacak olan kişilerin %96’sının açılandığını söyleyen Amcaoğlu, aşının yüz yüze eğitim için kaçınılmaz olduğunu dile getirdi, aşıyı teşvik için kampanyalar başlattıklarını söyledi.

“75 bin yabancı uyruklu öğrenci bekleniyor”

75 bine yakın yabancı uyruklu öğrencinin üniversite için adaya gelmesinin beklendiğini söyleyen Amcaoğlu, yurtdışından buraya gelecek olan öğrencilere de aşılama yapılacağını belirtti. Üniversite öğrencilerinin ülkenin kalkınması için çok önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Amcaoğlu, “üçüncü ülkeden gelecek olan yaklaşık 45 bin yabancı öğrenci için gerekli aşılar da şu an buzdolabında bekletilmektedir, tüm hazırlığımız tamamdır” dedi.

“Eğitimin devamı için ne gerekiyorsa yapılacak”

Online eğitimin hiçbir zaman yüz yüze eğitimin yerini tutmadığını ve aynı kalitede sonuçlar vermediğini dile getiren Amcaoğlu, “bunun en iyi örneğini üniversite sınav sonuçlarındaki düşüşte görüyoruz” dedi.

Hijyen çalışmalarının yanında eğitimdeki eksikleri de tamamlamaya çalıştıklarını anlatan Amcaoğlu, “öğretmen atamaları ve materyallerin tamamlanması için de çabalıyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı olarak COVID-19 şartlarına uyarak server altyapılarını da güçlendirdiklerini söyleyen Amcaoğlu, online ders verme kapasitelerini artırdıklarını duyurdu. Amcaoğlu şöyle devam etti: “4 bin 300’e yakın öğrenciye tablet sağlandı, 1400 civarı öğrencinin evine ücretsiz internet götürüldü. 14 bin öğretmene çağın gereklerine uygun online ders verebilmek için hizmet içi eğitim verildi. Bakanlık olarak elimizden geleni yaptık”.

“Dünyadaki örnekleri inceleyerek adım atıyoruz”

Hem hükümet, hem de ilgili bakanlıklarla işbirliği içinde hareket edildiğini anlatan Amcaoğlu, iddialı değil akıllı olmaya çalışıyoruz, dünyadaki örneklere bakarak planlama yapıyoruz” dedi.

Pandemiden dolayı öğretmenlik sınavlarının Ağustos sonu ve Eylül’ün ilk haftasına sarktığını söyleyen Amcaoğlu çalışmaları şöyle anlattı: “Sağlıklı atamalar yapabilmek ve çocukların eğitime öğretmensiz başlamasını engellemek için okulların açılma tarihini 13 Eylül’e erteledik. Gecikmeyi telafi etmek için eğitim programını ona göre planlayacağız. İlk hedefimiz okulları sağlıklı şekilde açmak. Standart sınıf nüfuslarını aşmamak için altyapı çalışmalarını da sürdürüyoruz. Şu an inşa aşamasında olan 16 okul var. Çağdaş, altyapısı günümüz şartlarına uygun okullar inşa ediyoruz”.

“Bulaş Protokolü hazır”

Amcaoğlu, gerekli durumlar için Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından bir ‘Bulaş Protokolü’ oluşturulduğunu da söyledi. Bu protokolün tüm okullarla paylaşılacağını aktaran Amcaoğlu, “okullar riskli durumlarda ne yapması gerektiğini bu protokol aracılığıyla bilecek ve buna uygun şekilde birlikte hareket edilecek” şeklinde konuştu.

“Artık okulu kapalı tutma lüksümüz yok”

Eğitimi kapattıkları dönemde sağlık şartlarının ve riskin daha farklı olduğunu söyleyen Amcaoğlu, “o dönemin şartlarına göre kimseyi riske atmamak için bunu yapmak zorundaydık” dedi. Eğitimin en son kapanması gereken sektör olduğunu da belirten Amcaoğlu, şimdiki altyapıya göre okulların yüz yüze açılmaya hazır olduğunu ve artık okulu kapalı tutma lüksünün olmadığını vurguladı.

Öte yandan Amcaoğlu PCR testleriyle ilgili de açıklamada bulundu. Üniversitelerin kendi içinde kurduğu sistemlerde hem aşılama hem de PCR testlerinin yapılma sıklığına karar vereceğini söyleyen Amcaoğlu, ilk ve ortaöğretimde yapılacak aşılama ve test sıklıklarının ise Pazartesi açıklanacak kararlarda duyurulacağını aktardı.

İngiltere’de okuyan öğrencilerin ‘aşı belgesi’ sorununu açmak için çabalıyoruz

İngiltere’de okuyan öğrencilerin yaşadığı aşı belgesi sorununa da değinen Amcaoğlu, aşı verilerinin uluslararası aşı havuzuna eklenmesi için çalışmalarının devam ettiğini ve sorunun en kısa sürede çözüleceğini aktardı.